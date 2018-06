Merkel krijgt ultimatum van Beierse zusterpartij

De Duitse bondskanselier Angela Merkel krijgt van de Beierse christendemocraten nog twee weken om een Europese migratiedeal te sluiten. 'Lukt dat niet, dan moeten we zelf vluchtelingen kunnen terugsturen aan de grenzen', luidde het bij de CSU na het partijberaad.

Een zware crisis in de Duitse regering is voorlopig afgewend. Dat bleek maandag na topoverleg in het christendemocratische kamp.

Op de lijn tussen de CDU van kanselier Merkel en de Beierse zusterpartij CSU was de voorbije dagen flink wat ruis komen te zitten. De inzet van het conflict is het asielbeleid. De Beierse christendemocraten ijveren al een tijdje voor een strengere aanpak van asielzoekers. Hun roep om een koerswijziging ging de afgelopen weken steeds luider klinken.

Verkiezingen in Beieren

Verbazen hoeft dat niet. In oktober trekken de inwoners voor Beieren naar de stembus voor deelstaatverkiezingen.

De CSU wil te allen prijze haar volstrekte meerderheid redden. Maar ze krijgt op rechts steeds meer concurrentie van de populistische Alternative für Deutschland (AfD). Met haar antimigratiediscours weet die bij steeds meer kiezers een gevoelige snaar te raken.

In een poging de AfD de wind wat uit de zeilen te nemen wilde de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, de Beier Horst Seehofer, vorige week dinsdag een koerswijziging in het asielbeleid aankondigen. Vluchtelingen die al in een andere lidstaat van de Europese Unie asiel aangevraagd hadden of al eens vergeefs in Duitsland verblijfsrecht zochten, zouden voortaan aan de Duitse grens worden teruggestuurd.

Domino-effect

Die maatregel stootte op flink wat verzet van Merkel. 'Zo'n maatregel kan tot een gevaarlijk domino-effect leiden in Europa. Het risico bestaat dat elke lidstaat de opvang van asielzoekers naar zijn buurlanden doorschuift', waarschuwde de kanselier.

Schermvullende weergave De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer blijft vastbesloten migranten aan de grenzen terug te sturen als er geen Europese deal komt. ©REUTERS

Ze bepleitte een Europese oplossing voor het asieldossier en vroeg haar Beierse vrienden haar de kans te geven een deal uit te werken tegen de Europese top eind juni in Brussel.

De CSU reageerde met de nodige scepsis op dat verzoek. 'Al drie jaar slagen de Europese lidstaten er niet in tot een akkoord te komen', luidde het. De Beierse christendemocraten zien niet in waarom de Europese staatshoofden en regeringsleiders over tien dagen wel zouden slagen.

Veel geluk

Toch stemde het partijbureau van de CSU er maandag mee in Merkel nog twee weken te geven om dat huzarenstukje voor elkaar te krijgen. 'We wensen de kanselier daarbij veel geluk', stelde Seehofer.