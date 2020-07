Merkel legt politiek gewicht in schaal voor Europees herstel

De Duitse kanselier Angela Merkel trekt alle registers open om een akkoord over een Europees herstelfonds eind volgende week mogelijk te maken.

Een dagje 'Brusselen' maakt duidelijk wie de Europese touwtjes in handen heeft: Angela Merkel. De Duitse kanselier werkte woensdag een helse agenda af in de aanloop naar de Europese top van volgende week. Ze lijkt met hernieuwde energie vastbesloten haar Europese erfenis veilig te stellen. Met haar 'ik geloof in Europa' oogstte ze een staande ovatie in het Europees Parlement.

Merkel sprak als gezagsdrager van het land dat tot eind dit jaar de Europese ministervergaderingen leidt. Maar de manier waarop Merkel die job ziet, gaat veel verder. Ze reikt Europees Raadsvoorzitter Charles Michel haar beide handen aan om een akkoord te vinden op de cententop van volgende week vrijdag en zaterdag.

Beethoven

'Ik geloof in Europa, niet als een legaat uit het verleden, maar als onze hoop voor de toekomst', zei de kanselier in het Europees Parlement. Ze beklemtoonde dat 'een economisch en sociaal fair Europa nodig' is. En dat 'Duitsland bereid is tot grote solidariteit'.

Dat is de nieuwe Merkel ten voeten uit. Ze koppelt voor een keer zelfs een persoonlijke anekdote aan haar toespraak. Ze vertelt dat zij, die 35 jaar in een onvrije samenleving in Oost-Duitsland sleet, het moeilijk had om de vrijheid te beperken tijdens de coronapandemie. En ze eindigt haar relaas met haar liefde voor Beethoven die in december zijn 250ste verjaardag viert. 'Ik hoor telkens iets nieuws in zijn muziek. Dat geldt ook voor Europa.'

Toch klinkt de Europese muziek dezer dagen eerder dramatisch. De Europese Commissie verwacht dit jaar een historische economische krimp van 8,7 procent als gevolg van Covid-19. Dat cijfer kan nog oplopen. De kloof kan ook volgend jaar nog niet gedicht worden en het herstel is ongelijk.

Al die elementen samen maken een snelle beslissing over een Europees herstelplan urgent. 'We zijn het de burgers verplicht', zei Merkel. Ze vreest dat de crisis zonder die beslissing dieper wordt en tot een golf van anti-Europese gevoelens leidt.

Met haar charmeoffensief paait de kanselier het Europees Parlement, dat vreest buitenspel gezet te worden in de hersteldiscussie. Mee daarom had de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, woensdag ook nog een apart overleg onder vier paar ogen met Merkel, EU-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen en Charles Michel. De teneur van die gesprekken is dezelfde: een akkoord over een ambitieus Europees herstelplan krijgt de komende weken de absolute prioriteit.

Herstelfonds

Merkel gaf een maand geleden al de voorzet voor nog een historische doorbraak: een Europees herstelfonds van 750 miljard euro. Dat geld moeten de lidstaten niet ophoesten, maar gaat de Europese Commissie ophalen op de markt. Europa gaat schulden aan ten behoeve van de lidstaten.

De Europese top van volgende week moet niet alleen een akkoord vinden over dat herstelfonds, maar ook over een Europese begroting van meer dan 1.000 miljard euro voor de komende zeven jaar. Ook via die begroting komt geld voor herstel beschikbaar.