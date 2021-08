Merkel loodst Duitsers met zachte dwang naar prik

Duitsers die geen prik willen zullen zich vaker én duurder moeten laten testen om aan het sociale leven deel te nemen.

Duitsland wil ten alle prijze een nieuwe golf Covid-19 besmettingen vermijden in het najaar. Dat was de conclusie dinsdagavond na het overleg van kanselier Angela Merkel met de minister-presidenten van de deelstaten.

Eerst dit: vergeleken met grote delen van Europa is de toestand in Duitsland goed onder controle. De oosterburen tellen volgens de jongste update van de Europese waakhond ECDC over veertien dagen 32 besmettingen per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: België (189), Nederland (399) en Frankrijk (414) zitten daar ver boven.

We staan in vaccinaties niet waar we moeten staan Angela Merkel Duits kanselier

Toch wil Merkel geen enkel risico nemen, zeker nu ook in Duitsland het aantal besmettingen in de lift zijn er hier en daar op de Covid-19-kaart van het Robert Koch Institut besmettingshaarden opduiken. 'Het slechte nieuws is dat het vaccinatietempo fors afgenomen is', stelt de kanselier vast. 'We staan niet waar we moeten staan'.

Op dit ogenblik is 55 procent van van de Duitsers volledig ingeënt. In België is dat 64 procent.

Daarom komt er zachte dwang om de Duitsers die zich nog niet lieten prikken toch in het vaccinatiecentrum te krijgen. Vanaf 11 oktober zullen snelle Covid-19 tests niet langer gratis zijn, behalve voor wie om gezondheidsredenen niet gevaccineerd kan worden.

Als de 7-daagse besmettingsgraad boven 35 per 100.000 inwoners stijgt - die kans is reëel, het cijfer staat nu op 25 -- zal nog deze maand de '3G-regel' gelden voor allerhande binnenactiviteiten zoals restaurant-, museum- of kerkbezoek: geimpft, genesen, getestest. Alleen wie (recent) getest, genezen of ingeënt is, mag binnen. De tests zullen nog maximum 24 uur oud mogen zijn voor een snelle antigentest en 48 uur voor een PCR.