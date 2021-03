Merkel maant Duitse deelstaten aan tot strenger coronabeleid

Er zijn echter verschillende deelstaten die een heel brede interpretatie van die noodrem maken, zei Merkel in het tv-programma 'Anne Will', 'en daar word ik niet blij van.' Merkel gaf aan niet zeker te zijn dat Duitsland op dit moment de derde golf van het coronavirus kan afhouden.

Laschet

De bondskanselier haalde publiekelijk uit naar de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan België grenst. Armin Laschet, die Merkel opvolgde als leider van de CDU , is daar minister-president en wil de noordrem in eerste instantie alleen maar op gemeentelijk niveau inzetten. Volgens Merkel strookt dat niet met het aanvankelijke idee van de Notbremse.

De cijfers in Noordrijn-Westfalen zitten boven de noodrem-grens van 100 besmettingen per 100.000 inwoners. Volgens het Robert Koch-Institut , de Duitse evenknie van Sciencano, zijn de cijfers opgelopen tot 129,6 besmettingen per 100.000 inwoners.

Merkel was ook kritisch over Saarland en Berlijn, waar versoepelingen gepland zijn. Die beslissingen gaan volgens haar in tegen wat is overeengekomen op de 'Ministerpräsidentenkonferenz', het overleg met de regeringsleiders van de Duitse deelstaten. Ze gaf aan dat de federale regering strengere maatregelen kan nemen als de deelstaten in gebreke blijven.