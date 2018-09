'Merkel ontslaat baas van veiligheidsdienst'

De Duitse bondskanselier Angela Merkel stuurt het hoofd van de veiligheidsdienst, Hans-Georg Maassen, de laan uit. Dat meldt de krant Die Welt, op gezag van anonieme bronnen in de regering. Maassen oogstte een golf van kritiek toen hij eerder deze maand luidop betwijfelde of beelden waarop te zien was hoe neonazi’s een klopjacht op migranten hielden in de stad Chemnitz wel echt waren.