Merkel pikt Trump-ban niet

De Twitter-ban van Donald Trump valt niet in goede aarde bij politieke leiders in Europa en het VK. Beleggers laten eveneens hun ongenoegen blijken.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel noemt de definitieve en permanente ban van Trump op Twitter en andere sociale netwerken 'problematisch'. Dat liet ze via haar woordvoerder weten.

'Het is mogelijk in te grijpen in de vrijheid van meningsuiting, volgens de grenzen die door de wetgever zijn vastgesteld. En niet door de beslissing van het management van een bedrijf', verklaarde de woordvoerder van Merkel.

Mutti 'Merkel' zit daarmee op dezelfde lijn als Europese en Britse collega's. De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock stelt dat de techreuzen 'redactionele beslissingen nemen' die 'grote vragen' oproepen over hoe sociale media worden gereguleerd. 'Ze kiezen wie wel en wie niet een stem krijgt op hun platform', zei Hancock aan de BBC.

Het is verbijsterend dat een CEO de stekker uit de luidspreker van de Amerikaanse president kan trekken zonder enige 'checks and balances'. Thierry Breton Europees commissaris voor Interne Markt

Thierry Breton, Europees commissaris voor Interne Markt, schreef in een opiniestuk voor Politico dat het verbijsterend is dat een CEO de stekker uit de luidspreker van de Amerikaanse president kan trekken zonder enige 'checks and balances'. 'Dat bevestigt niet alleen de macht van deze platformen, het toont ook diepe zwakheden in de manier waarop onze samenleving in de digitale ruimte is georganiseerd.'

De Europese Unie loopt voorop in de regulering van de techgiganten. Zo werd in 2018 de privacyrichtlijn GDPR gelanceerd die internetgebruikers meer zeggenschap geeft over hun persoonlijke gegevens. En er zijn nog strengere regels op komst die tot de opsplitsing van Big Tech kunnen leiden.

'Onze Europese wetten en rechtbanken blijven bepalen wat illegaal is, zowel offline als online - van kinderpornografie tot terroristische berichten, van haatpraat tot namaak, van aanzetten tot geweld tot laster - via democratische processen en met de juiste checks and balances', stelt Breton. Hij voegt eraan toe dat het de online netwerken momenteel aan juridische duidelijkheid ontbreekt over hoe ze moeten omgaan met illegale content op hun platformen.

Breton besluit zijn opiniestuk met een oproep tot samenwerking tussen Europa en de VS 'als bondgenoten van de vrije wereld' voor een internationale aanpak van de internetplatformen. Het ontbreken van globale coherente regels is een van de grote problemen bij de regulering van Big Tech.

Twitter onderuit

Niet enkel politieke leiders laken de Twitter-ban van uittredend president Trump. Beleggers duwen het aandeel in de voorbeurshandel 8 procent lager.