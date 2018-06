Merkel sluit asielakkoorden om politiek vel te redden

14 landen stemmen ermee in migranten die in Duitsland aankomen, maar al bij hen asiel hebben aangevraagd, sneller terug te nemen. Dat meldde het Duitse persagentschap DPA, dat een document terzake kon inkijken dat Merkel naar de leiders van haar twee coalitiepartners heeft gestuurd.

Theo Francken ontkent

Maar staatssecretaris Francken ontkent dat er een akkoord is met Duitsland. 'Er is nog niets ondertekend', zegt Francken. 'Er is wel een principieel akkoord tussen België en Duitsland om te bekijken hoe en in welke mate de onderlinge Dublinprocedures kunnen worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld door de uitwisseling van verbindingsofficieren.'

Francken: 'Dat moet toelaten om asielzoekers die eigenlijk onder de bevoegdheid van het andere land vallen, sneller te kunnen terugsturen en zo de strijd te kunnen aangaan met secondaire stromen.' Het werkt dus in beide richtingen, klinkt het: er zou dan van Duitse kant een snellere terugname zijn van migranten die eerder al in Duitsland asiel hebben aangevraagd.

Lot van Merkel

Seehofer wil grenscontroles invoeren en vluchtelingen terugsturen die al in een ander EU-land zijn geregistreerd. Merkel had zich tegen dat plan verzet, maar Seehofer hield het been stijf. Hij gunde de kanselier tot de afgelopen EU-top om een Europese aanpak uit te dokteren. Het is onduidelijk of de deal voldoende is voor Seehofer en de CSU.