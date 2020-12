Merkel smeekt Duitsers kerstcontacten te beperken

In een bij momenten emotionele speech heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel haar landgenoten opgeroepen de contacten te beperken in de eindejaarsperiode. Anders vieren we dit jaar 'voor de laatste keer kerst met oma en opa'.

'Ik weet hoe pijnlijk de situatie is. Maar glühwein- en wafelstandjes zijn niet te rijmen met de maatregelen', zei Merkel woensdag in de Bondsdag. Ze drong aan op een verstrenging van de corona-aanpak tijdens de eindejaarsperiode. De Duitse autoriteiten kondigden onlangs een versoepeling aan tijdens de feestdagen, zodat tot tien personen mogen samenkomen.

Maar de coronacijfers in Duitsland blijven schrikbarend hoog. Het land noteerde woensdag een record van 590 doden door het virus. Ook het aantal besmettingen zit weer in de stijgende lijn. Wekelijks testen gemiddeld 149 Duitsers op 100.000 positief op het coronavirus. Dat is het drievoudige van de alarmdrempel die Merkel had ingesteld. Opvallend is dat het cijfer is blijven stijgen na de gedeeltelijke lockdown vorige maand.

Kerst en nieuw

In een bevlogen toespraak in de Bondsdag beklemtoonde Merkel dat een versoepeling tussen kerst en nieuw geen goed idee is. 'Dagelijks sterven honderden Duitsers aan het virus. Een pandemie als deze komt maar een keer per eeuw voor. Het gaat om onze oma's en opa's. Als we de komende weken te veel contacten hebben en daardoor voor het laatst kerst vieren met de grootouders, zijn we dan niet nalatig geweest?'

Een pandemie als deze komt maar een keer per eeuw voor. Angela Merkel Duits bondskanselier

Merkel schaarde zich achter de aanbevelingen van het gezaghebbende instituut Leopoldina. Dat had dinsdag gewaarschuwd dat van 24 december tot 10 januari een harde lockdown nodig is, inclusief het sluiten van niet-essentiële winkels en het vervroegen van de kerstvakantie. Volgens Merkel kan die al op 16 december beginnen, drie dagen eerder dan gepland.

Frustratie

De bondskanselier wil snel met de premiers van de 16 deelstaten samenzitten over strengere maatregelen in de aanloop naar Kerstmis. In het federale Duitsland ligt de bevoegdheid voor de corona-aanpak bij de deelstaten, tot frustratie van Merkel. Haar pleidooien voor de harde lijn botsten vaak op verzet van regionale leiders. Het ontlokte Merkel ooit een scherpe uithaal naar de 'Öffnungsdiskussionsorgien', de orgiën van discussies over versoepelingen.

De strijd tegen corona leverde de voorbije maanden een lappendeken aan maatregelen op. Na een uit de hand gelopen vergadering kwam er eind november toch een consensus over een lockdown light, in de hoop dat de tweede coronagolf tegen Kerstmis zou zijn bedwongen. Voor Merkel bleef dat onvoldoende, maar het was tenminste een eensgezinde strategie.

Avondklok in Beieren

De zwaargetroffen deelstaten Beieren en Saksen scherpten de voorbije dagen de lockdownmaatregelen aan. In Beieren - met ruim 200 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners - mogen de burgers sinds woensdag alleen om dwingende redenen het huis verlaten en geldt een avondklok vanaf 21 uur.

500 Besmettingen De oostelijke deelstaat Saksen is uitgegroeid tot coronahotspot met zowat 500 coronabesmettingen per 100.000 inwoners.

Saksen nam nog ingrijpendere maatregelen en sluit alle crèches en scholen, alsook niet-essentiële winkels. De oostelijke deelstaat is uitgegroeid tot een coronahotspot, met in bepaalde gebieden tot 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. 'De situatie is extreem gevaarlijk', waarschuwde premier Michael Kretschmer.