Merkel staat bijna helemaal alleen in Berlijn...

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zit steeds meer in de hoek waar de klappen vallen. Ze kan nauwelijks een vuist maken tegen de eigenzinnige demarches van de deelstaten.

Als het van Merkel had afgehangen was Duitsland vanaf donderdag voor vijf dagen op slot gegaan. Ruim een week geleden kondigde de bondskanselier een zogenoemde paaspauze aan om de coronapandemie te bedwingen. Van Witte Donderdag tot paasmaandag zou het openbare leven nagenoeg stilliggen. 'We zitten in de derde golf', zei Merkel toen. 'De situatie is ernstig.'

Een dag later stond Merkel opnieuw voor de camera's, deze keer met de boodschap dat de strenge lockdown er toch niet komt. De bondskanselier reageerde op de storm van kritiek die was uitgebroken. 'Dit was mijn fout', zei ze. 'Ik draag de eindverantwoordelijkheid.' Nochtans was de Osterruhe afgesproken na overleg met de leiders van de 16 deelstaten.

De essentie De populariteit van de Duitse bondskanselier Angela Merkel staat onder druk door de chaotische corona-aanpak.

Het falende beleid is voor een groot stuk het gevolg van het federalisme dat de deelstaten ruime autonomie geeft.

In de peilingen is Merkels partij weggezakt naar 26 procent, een dieptepunt.

Hoewel ze niet meer meedoet aan de verkiezingen van eind september werpt Merkel wel een schaduw over de stembusgang.

Met haar bochtenwerk illustreerde Merkel dat de Duitse coronastrijd een rommeltje is. 'De crisis heeft het beeld van de Duitse Gründlichkeit onderuitgehaald', zegt Georgi Verbeeck, hoogleraar moderne geschiedenis aan de Universiteit Maastricht en Duitslandexpert. 'Het land blijkt een pak minder efficiënt dan veel mensen denken.'

Sluiten van scholen

De federale staatsstructuur speelt de corona-aanpak parten. De 16 deelstaten hebben een ruime autonomie en kunnen hun eigen beleid voeren. Dat deden ze het afgelopen jaar volop, of het nu ging om het sluiten van scholen en winkels of maatregelen in de gezondheidszorg.

Onze staatsstructuur past niet meer in de digitale wereld van de 21ste eeuw. Ralph Brinkhaus Fractieleider CDU/CSU in de Bondsdag

Het Duitse coronabeleid werd daarmee een lappendeken. 'Het is interessant hoe de beeldvorming is veranderd', zegt Verbeeck. 'In het begin van de epidemie werd het federale model nog de hemel in geprezen, omdat de deelstaten beter in staat waren op lokaal vlak in te grijpen. Maar hoe langer de crisis duurt, hoe meer dat federalisme een centrifugale kracht wordt.'

Soms gaat het wel vlot, zoals het spoedoverleg van dinsdag tussen de ministers van Volksgezondheid. Daar werd eensgezind beslist het AstraZeneca-vaccin alleen nog toe te dienen aan 60-plussers. Het beleid werd omgegooid nadat zeldzame maar zeer ernstige bijwerkingen, zoals bloedstollingen in het hoofd, aan het licht waren gekomen.

Regionale verschillen

Ondanks de afmattende marathonvergaderingen heeft Merkel moeite de deelstaten op een lijn te krijgen. Veel deelstaatleiders zijn gevoeliger voor de verzuchtingen van hun burgers en ondernemers. Bovendien zijn de regionale verschillen in het aantal besmettingen groot. Een deelstaat met weinig besmettingen heeft niet veel zin om mee te stappen in harde algemene maatregelen.

Sommigen opperden al te sleutelen aan het Duitse federalisme. 'Het land is niet voorbereid om snel, soepel en eensgezind te reageren op crises', zei Ralph Brinkhaus, de fractieleider van CDU/CSU in de Bondsdag onlangs. Hij pleitte voor ingrijpende hervormingen, 'misschien zelfs een revolutie'. 'Want onze staatsstructuur past niet meer in de digitale wereld van de 21ste eeuw.'

Zondag ventileerde Merkel haar frustratie in de tv-praatshow 'Anne Wille'. Daar gaf ze enkele regionale leiders een veeg uit de pan. Ze stoorde er zich aan dat sommigen niet aan de afgesproken noodrem trekken als de besmettingen boven de 50 per 100.000 inwoners klimmen. Berlijn weigerde de recente versoepeling terug te draaien.

Superwahljahr

Berlijn is een van de regio's waar later dit jaar deelstaatverkiezingen plaatsvinden. Dit is weer een Superwahljahr, met zeven regionale verkiezingen en eind september federale verkiezingen. 'Lokale politici profileren zich volop', zegt Verbeeck. 'Dat maakt het voor Merkel moeilijker om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.'

Merkel wil haar carrière in schoonheid eindigen, als een tweede Helmut Kohl of Konrad Adenauer. Georgi Verbeeck Hoogleraar Moderne Geschiedenis

Opvallend was ook Merkels uithaal zondag naar de zwakke corona-aanpak in Noordrijn-Westfalen. In die deelstaat, die aan België grenst, zwaait Armin Laschet de plak. Hij is sinds kort de voorzitter van de CDU en hoopt door zijn partij genomineerd te worden als kanselierskandidaat bij de parlementsverkiezingen van 26 september.

De komende weken moet duidelijk worden of Laschet het haalt. Want met de Beierse minister-president Markus Söder heeft hij een niet te onderschatten rivaal. De christendemocraten hebben de komende zes maanden heel wat werk. In de jongste peiling is de alliantie CDU/CSU weggegleden naar een magere 26 procent, een volle 10 procentpunten minder dan eind vorig jaar.

26% Peilingen Het christendemocratische kartel CDU/CSU is in de jongste peiling nog goed voor 26 procent, liefst 10 procentpunt minder dan eind vorig jaar.