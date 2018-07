Merkel vecht om politiek overleven

De Duitse bondskanselier Angela Merkel krijgt de steun van haar partij in de asielstrijd met de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer.

Het bestuur van de Duitse christendemocratische partij CDU blijft zich in het conflict met de Beierse zusterpartij CSU en haar voorzitter Horst Seehofer achter bondskanselier Angela Merkel scharen. De partijleiding toonde zich zondag tevreden over het akkoord dat Merkel vrijdag op de Europese top in Brussel bereikte.

De EU-landen spraken daar af om 'controlecentra' op te richten om op zee geredde migranten in onder te brengen. Ook sloot Merkel naar eigen zeggen met verschillende Europese landen een bilateraal akkoord om migranten makkelijker terug te sturen naar het land waar ze al geregistreerd zijn, al ontkennen verschillende lidstaten, waaronder Belgiƫ, zo'n akkoord.

Als wij ondanks de laatste successen in Brussel dit akkoord niettemin afwijzen, dan kan ik me op Europees niveau niet meer laten zien. Angela Merkel Duits bondskanselier

'Als wij ondanks de laatste successen in Brussel (dit akkoord) niettemin afwijzen, dan kan ik me op Europees niveau niet meer laten zien', waarschuwde Merkel naar verluidt op een interne partijvergadering.

De CDU besloot daarop Merkel te blijven steunen bij haar poging om in overleg met de andere EU-lidstaten een oplossing te vinden voor het migratieprobleem.

Seehofer kritisch

De CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU, is echter erg kritisch over de plannen van Merkel. Minister van Binnenlandse Zaken en partijvoorzitter Horst Seehofer is het beu dat migranten die in andere Europese landen werden geregistreerd toch naar Duitsland afzakken. Seehofer wil hen voortaan, zonder Europese afspraken, aan de grens terugsturen in plaats van na een lange asielprocedure uit te wijzen.

Op een partijvergadering zondag liet Seehofer zich dan ook scherp uit over het Europees akkoord. De deal is volgens hem 'niet gelijkwaardig' aan zijn eigen 'Masterplan'.

Zondag beslist Seehofer mogelijk om de Duitse politie naar de grens tussen de deelstaat Beieren en Oostenrijk te sturen. Maar zijn aangekondigde persconferentie werd zondagavond keer op keer uitgesteld.

Union in gevaar

De 'Alleingang' van Seehofer zou dan ook ongekende politieke implicaties hebben. Merkel zou verplicht zijn haar ongehoorzame minister Seehofer uit de regering te zetten.

Seehofers ontslag zou dan weer leiden tot het vertrek van de CSU uit de regering, waardoor het voortbestaan van de vierde regering-Merkel, die nog maar honderd dagen in het zadel zit, in het gevaar komt.

In dat geval zou ook de alliantie tussen Merkels CDU en de Beierse CSU uit mekaar spatten. De twee partijen vormen sinds 1949 een 'Union', waarbij de CSU enkel opkomt in Beieren en de CDU in de rest van het land.

Oppositie AfD

Voor dat extreme scenario huiveren veel christendemocraten. Verschillende belangrijke CDU-kopstukken riepen de CSU zondag op haar verantwoordelijkheid als regeringspartij op te nemen.

Ook binnen de Beierse partij staan de violen niet gelijk gestemd. De partij moet deze herfst haar absolute meerderheid verdedigen in lastige deelstaatverkiezingen. De partij vreest stemmen te verliezen aan de rechtspopulistische AfD door de dalende populariteit van Merkel.

Maar of de trotse CSU daarvoor ook haar historische banden met de CDU, en dus haar macht in Berlijn, wil opzeggen, is een andere vraag.

Dat het ernstig is, weet iedereen. Angela Merkel Duits bondskanselier