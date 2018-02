Merkel verdedigt broos regeerakkoord met SPD

Waarnemend bondskanselier Angela Merkel verdedigt in een interview met de openbare omroep ZDF het regeerakkoord dat ze heeft gesloten met de SPD. Ze begrijpt wel de kritiek vanuit haar eigen partij.

Binnen de CDU, de partij van Angela Merkel, was de voorbije dagen heel wat kritiek te horen.

Zo werd morrend opgemerkt dat de christendemocraten niet langer de minister van Financiën of Binnenlandse Zaken leveren in de nieuwe coalitie met de sociaaldemocraten van SPD.

Merkel benadrukt in het ZDF-interview dat ze de - volgens haar ook belangrijke - posten van Economie en Energie en Integratie heeft binnengehaald. Voor die laatste wordt ze trouwens zelf bevoegd.

Leiderschap Merkel

Er werden de voorbije dagen ook vragen gesteld over het leiderschap van Merkel. In het interview erkende Merkel dat het geen makkelijke deal was geweest, maar dat die wel nodig was om uit de impasse te geraken die was ontstaan na de Duitse verkiezingen.

Schermvullende weergave Angela Merkel met Horst Seehofer (CSU) en Martin Schulz (SPD) na de vorming van de nieuwe 'grote coalitie' van christendemocraten en sociaal-democraten ©AFP

Het was volgens Merkel een ‘bewuste’ keuze om deze regering nu toch in de steigers te zetten. Er werd volgens haar immers al te lang onderhandeld over de ministerposten, terwijl het inhoudelijke akkoord er al was.

Er was volgens Merkel ook geen andere keuze. Een eerste poging om een zogenoemde Jamaica-coalitie te maken met liberalen en groenen was op niets uitgedraaid. Geen regeerakkoord zou een minderheidsregering of nieuwe verkiezingen tot gevolg hebben, en dat wilde Merkel absoluut vermijden.

Begrip voor ontgoocheling

Merkel zegt dat ze de ontgoocheling bij de achterban in haar partij begrijpt, maar benadrukte in het interview dat ze nu kan starten met een nieuw team met zes ministers van haar partij. Daarin zullen volgens Merkel ook jongeren een kans krijgen. Daarmee komt ze tegemoet aan de kritiek van partijkopstuk Roland Koch, de voormalige minister-president van Hessen, dat de opvolging moet worden klaargestoomd.

De nieuwe minister van Finaciën zal niet zomaar kunnen doen wat hij wil Angela Merkel

Volgens Merkel bepaalt het regeerakkoord ook heel duidelijk wat het financieel beleid van de regering zal zijn. De sociaal-democraat die minister van Financiën zal krijgen (naar alle verwachtingen Olaf Scholz), zal niet ‘zomaar kunnen doen wat hij wil’, liet Merkel weten. De beslissingen zullen altijd door de gehele regering moeten worden goedgekeurd.