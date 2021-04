Merkel verwerpt kritiek op gelobby voor Wirecard in China

Een Duitse parlementaire onderzoekscommissie hoorde kanselier Angela Merkel vrijdag over mogelijke lobbypogingen voor Wirecard in China.

De Duitse kanselier Angela Merkel ontkende vrijdag op de hoogte geweest te zijn van mogelijke onregelmatigheden bij Wirecard toen ze in 2019 voor Beierse betaalbedrijf lobbyde in China. 'De firma kreeg geen speciale behandeling.'

Kreeg de inmiddels in ongenade gevallen Beierse fintechster Wirecard in politieke kringen een voorkeursbehandeling? En werd te lang een oog dichtgeknepen voor mogelijke problemen bij dat bedrijf? Op die vragen zoekt een Duitse parlementaire onderzoekscommissie sinds eind vorig jaar een antwoord.

De afgelopen maanden legden de leden van de Untersuchungsausschuss verschillende partijen die gelinkt zijn aan het miljardenschandaal het vuur aan de schenen tijdens hoorzittingen. Vrijdag was Merkel aan de beurt.

Wat voorafging Duitsland is al een tijd in de ban van een miljardenschandaal rond Wirecard. Het Beierse bedrijf groeide in een mum van tijd uit tot de beurslieveling van het land. Maar vorig jaar ging het over de kop nadat aan het licht gekomen was dat bijna 2 miljard euro op de balans verzonnen was. Om na te gaan hoe de firma voor miljarden euro's fraude kon plegen, is in de herfst van 2020 een parlementaire onderzoekscommissie in het leven geroepen. Die hoorde de voorbije maanden alle hoofdrolspelers in de affaire.

De christendemocrate liep in het vizier van de commissie omdat ze in september 2019 tijdens een economische missie in China actief lobbyde voor Wirecard. De Beierse fintechspeler had destijds zijn oog laten vallen op een Chinese prooi.

Frietkraam

Leden van de Duitse oppositie wierpen Merkel vrijdag voor de voeten dat ze te kritiekloos de belangen van het bedrijf behartigde. 'Bij de machtigste man van China lobby je niet voor een frietkraam. Dan staan ook geen tien of vijftien thema's op de agenda, maar twee of drie onderwerpen', stak Fabio De Masi, de expert financiën van Die Linke, van wal. 'Waarom was Wirecard zo belangrijk?', vroeg hij zich af.

Danyal Bayaz, parlementslid voor de groenen, merkte dan weer op dat ten tijde van Merkels missie naar China al berichten over mogelijke onfrisse praktijken opgedoken waren in de pers. Onder meer de Britse zakenkrant Financial Times had met onthullingen uitgepakt. Bayaz opperde dat Merkel een foute inschatting maakte door Wirecards pogingen om de Chinese markt te betreden te steunen.

'Ondanks al die verhalen in de media bestond destijds geen reden om aan te nemen dat er bij Wirecard sprake was van grote onregelmatigheden. Wat sinds de zomer van 2020 bekend geraakt is over het bedrijf, was in 2018-2019 nog niet bekend', stelde de kanselier, die de onthullingen in Financial Times naar eigen zeggen 'niet volgde'.

Handelsmissie

Merkel herinnerde eraan dat de auditfirma EY de rekeningen van het bedrijf steeds goedkeurde. Ze had naar eigen zeggen ook geen reden om te twijfelen aan de informatie die ze over Wirecard kreeg van het Duitse ministerie van Financiën.

'Aan die economische missie naar China namen 30 bedrijven deel. Wireward maakte geen deel uit van de handelsmissie', stipte Merkel daarnaast aan. Ze sloot niet uit dat het bedrijf wel ter sprake gekomen is tijdens een onderhoud met Chinese gesprekspartners.

'Tijdens bilaterale contacten engageren de federale regering en ik zich geregeld voor Duitse bedrijven, in het belang van de economische groei. Dat geldt ook voor China', ging de kanselier voort. 'De inspanningen van Wirecard om de Chinese markt te betreden vielen dus samen met de algemene doelstelling van de Duitse regering.'

Scholz

De hoorzitting met Merkel vormde het orgelpunt van de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie. Donderdag had die ook al minister van Financiën Olaf Scholz gehoord.

'De affaire-Wirecard is het grootste financiële schandaal dat Duitsland ooit opgeschrikt heeft', stelde de sociaaldemocraat, die in september namens de SPD naar het kanseliersambt dingt. 'Maar de verantwoordelijkheid voor deze grootschalige en misdadige fraude ligt niet bij de regering', ging hij voort.

De val van de fintechster, lang een beurslieveling, is desalniettemin een smet op het blazoen van Scholz. Het parlementaire onderzoek bracht 'grote tekortkomingen' bij de beurswaakhond BaFin aan het licht. En die valt onder de verantwoordelijkheid van Scholz' ministerie.

Het SPD-kopstuk waste zijn handen in onschuld. 'BaFin nam de beslissingen, mijn ministerie keurde die alleen maar goed. Op dat moment bestonden geen aanwijzingen voor problemen bij Wirecard', klonk het.

Eindrapport

Scholz poogde de beurswaakhond ook wat uit de wind te zetten. Die had volgens hem niet de middelen om doeltreffend toezicht uit te oefenen. 'Met wat we vandaag weten, is het duidelijk dat de toezichthouder en de auditfirma's niet voldoende gewapend waren.' Hij wees erop dat inmiddels hervormingen in de steigers staan.

Schermvullende weergave De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz. ©REUTERS

Leden van de christendemocratische fractie in het parlement namen Scholz ook in het vizier over zijn e-mailgebruik. Uit onderzoek bleek dat de sociaaldemocraat via zijn persoonlijke e-mailadres over professionele aangelegenheden communiceerde. Nochtans had de minister van Financiën eerder verzekerd dat die correspondentie enkel via zijn professionele e-mailadres verlopen was. De SPD wees bekommernissen over de veiligheid van die communicatie via een persoonlijk adres van de hand.