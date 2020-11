Merkel waarschuwt voor escalatie coronacrisis

De Duitse bondskanselier Angela Merkel luidt de alarmbel over de corona-epidemie in haar land. Ze botst met de deelstaten die weigeren de maatregelen te verstrengen.

'Het aantal besmetting groeit niet langer exponentieel, maar de cijfers liggen nog altijd veel te hoog', zei Merkel dinsdag op een event van de Süddeutsche Zeitung. 'En dus moeten we contacten verminderen, contacten verminderen, contacten verminderen.' Dat is volgens haar de belangrijkste manier om de verspreiding van het coronavirus af te zwakken.

In Duitsland geldt sinds 2 november een gedeeltelijke lockdown, die loopt tot het einde van de maand. De horeca is gesloten maar scholen en winkels blijven open. Merkel is vragende partij voor een aanscherping van de coronamaatregelen. Maar ze ving maandagavond bot bij de leiders van de deelstaten, die bevoegd zijn voor een belangrijk deel van het beleid. Zij willen de ontwikkelingen nog even afwachten.

Virus in Berlijn

Merkel herhaalde dinsdag dat ze bijzonder verontrust is over de ongecontroleerde verspreiding van het virus op sommige plaatsen, waaronder de hoofdstad Berlijn. En ze waarschuwde dat 30 tot 40 procent van de bevolking kwetsbaar is, vooral ouderen en zieken. Ze wuifde het argument weg dat een strengere lockdown de economie zware schade toebrengt. 'De beste oplossing voor de economie is het onder controle brengen van de pandemie', zei ze.

De beste oplossing voor de economie is het onder controle brengen van de pandemie. Angela Merkel Duitse bondskanselier

De regering had maandag voorgesteld het aantal contacten te beperken, onder meer door elk huishouden nog maar één ander huishouden thuis te laten uitnodigen. Ook was er sprake van een mondmaskerplicht in het onderwijs. In plaats van verplichtingen zijn er nu richtlijnen om het aantal sociale contacten terug te schroeven. Merkel: 'Elk contact dat niet plaatsvindt, is een vooruitgang in de strijd tegen de pandemie.'

Van een versoepeling van de lockdown is nog geen sprake. Daarvoor moet het zevendaagse gemiddelde van het aantal besmettingen onder de 50 gevallen per 100.000 inwoners dalen. Volgens de jongste gegevens lag dat cijfer op 141. Dinsdag kwamen er 14.419 besmettingen bij, terwijl de dodentol met 267 toenam. Ter vergelijking: een week geleden waren er 154 doden op een dag.