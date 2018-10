Merkel wacht angstvallig Beierse schokgolf af

De conservatieve CSU staat zondag een electorale pandoering te wachten in Beieren. De schokgolf zal te voelen zijn tot in Berlijn en dreigt kanselier Angela Merkel nog meer te verzwakken.

‘Opdat Beieren stabiel blijft’, luidt de slogan waarmee de Beierse minister-president Markus Söder campagne voert in de aanloop naar de deelstaatverkiezingen van zondag. Söder zet zijn partij CSU - het conservatieve zusje van Merkels CDU - neer als een baken van vertrouwen in onzekere tijden. Daarmee verwijst hij naar de illustere historie van de CSU, die al zowat zestig jaar de scepter zwaait in Beieren.

Söders slogan heeft veel weg van een wanhoopskreet want het ziet ernaar uit dat het CSU-imperium op instorten staat. Volgens de opiniepeilingen kunnen de Beierse christendemocraten zondag nog 34 procent van de kiezers bekoren. Vijf jaar geleden gingen ze nog aan de haal met bijna 48 procent. Dat betekent meteen dat ze hun volstrekte meerderheid - al decennialang een certitude - kwijtspelen.

34% Wankele burcht De CSU kan in Beieren volgens de peilingen nog goed een derde van de kiezers charmeren, tegenover zowat de helft in 2013

In Berlijn ziet Merkel de bui al hangen. Ze vreest dat de nederlaag van de CSU haar toch al niet erg stabiele regering verder aan het wankelen brengt. Analisten verwachten dat de CSU-kopstukken elkaar na zondag de schuld voor het verlies toeschuiven. En met een dodelijk gewonde coalitiepartner belooft het regeringswerk een onmogelijke opdracht te worden.

Die neergang heeft de CSU helemaal aan zichzelf te wijten. De partij schoot in een kramp na de doorbraak van de rechts-populistische AfD bij de federale verkiezingen vorig jaar. Om de verloren kiezers terug te lokken, voerde de CSU een felle campagne rond migratie en zette ze stevig in op de christelijke tradities van Beieren. Zo liet Söder weer kruisbeelden ophangen in overheidsgebouwen.

De opmars van de AfD raakte de Beierse christendemocraten tot diep in hun vezels. Franz Josef Strauß, de patroonheilige van de CSU, ordonneerde ooit dat er rechts van zijn partij geen concurrentie mocht ontstaan. Dat gebeurde toch in de nasleep van de vluchtelingencrisis die in 2015 uitbrak. De AfD wakkerde gretig het misnoegen aan over de ‘Wir schaffen das’-aanpak van bondskanselier Merkel.

Schermvullende weergave CSU-kopman Markus Söder (l.), hier op het Oktoberfest met de Münchense burgemeester Dieter Reiter, verliest zo goed als zeker zijn absolute meerderheid in Beieren ©REUTERS

Om de rechterflank af te dekken, ging de CSU in het offensief. De hoofdrol was weggelegd voor Horst Seehofer. Het gewezen Beierse boegbeeld verhuisde naar Berlijn om aan de slag te gaan als minister van Binnenlandse Zaken. Hij stuurde aan op een forse verstrakking van het asielbeleid, tot ongenoegen van Merkel. Met zijn manoeuvres bracht Seehofer de regering herhaaldelijk aan het wankelen.

Maar de onstuimige ruk naar rechts - Seehofer noemde migratie onder andere ‘de moeder van alle problemen’ - overtuigde de weggelopen kiezers niet. Zij verkozen het AfD-origineel boven de doorzichtige kopie. ‘Franz Josef Strauß zou ook voor de AfD kiezen’, stond op affiches van die partij. De rechts-populisten halen in de peilingen doorgaans 10 procent, met soms pieken tot 14 procent.

De gespierde taal van Söder en co. stootte ook de meer liberale CSU-achterban tegen de borst. Als de opiniepeilers het bij het rechte eind hebben, profiteren vooral de groenen daarvan. Zij zouden goed zijn voor 18 procent van de stemmen, waarmee ze de sociaaldemocratische SPD onttronen als tweede partij. Zoals in de rest van Europa krijgen de sociaaldemocraten ook in Beieren rake klappen.

Schermvullende weergave Het groene lijsttrekkersduo Hartmann/Schulz hoopt de SPD te overvleugelen als tweede partij van Beieren ©BELGAIMAGE

In Beieren scoort het groene lijsttrekkersduo Ludwig Hartmann en Katharina Schulze met een pragmatische koers die ver af staat van het cliché van de geitenwollensokkenbrigade. Ze volgen de strategie van hun partijgenoten in de naburige deelstaat Baden-Württemberg. Daar is de nuchtere groene Winfried Kretschmann sinds 2011 minister-president, de jongste twee jaar in een coalitie met de CDU.

Ook in Beieren doemt een zwart-groene coalitie op tussen de CSU en de groenen. Maar het is afwachten hoe groot de ravage bij de Beierse christendemocraten zal zijn na de stembusslag en in hoeverre de CSU’ers erin slagen hun trots in te slikken om in zee te gaan met de groenen.

Als de nederlaag uitdraait op een verschroeiende nacht van de lange messen, zullen de gevolgen te voelen zijn tot in Berlijn. De kans bestaat dan dat de instabiliteit in Beieren afstraalt op Berlijn en dat de regering-Merkel omvalt.