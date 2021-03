Merkel wil Duitse lockdown verlengen tot in april

Duits bondskanselier Angela Merkel overweegt de lockdown in de bondsrepubliek door te trekken tot in april, omdat de derde pandemiegolf er voor een versneld aantal besmettingen zorgt.

Bondskanselier Angela Merkel wil de lockdown die in Duitsland van kracht is, doortrekken tot in april als gevolg van de derde pandemiegolf die er woedt. Dat staat in een regeringsdocument dat de krant Bild en het Franse persbureau AFP konden inkijken. Op dit ogenblik geldt de lockdown tot eind maart.

Omdat ‘de huidige dynamiek van de besmetting versnelt door varianten van Covid-19’, zo staat in het document, wordt verwacht dat Duitsland alle van kracht zijnde reisbeperkingen zal ‘verlengen’ tot een nog nader te bepalen datum in april, zo staat in het document te lezen dat maandag als basis zal dienen voor een bijeenkomst tussen de bondskanselier en de Duitse deelstaten.

Symbolische drempel

Het landelijke besmettingscijfer over de afgelopen 7 dagen en per 100.000 inwoners overschreed de symbolische drempel van 100 en lag zondag zelfs op 103,9, zo blijkt uit cijfers van het Robert Koch Health Watch Institute. Een drempel die in principe tot nieuwe beperkingen zou moeten leiden.

103,9 Besmettingscijfer Duitsland Over de afgelopen 7 dagen en per 100.000 inwoners

In het document van de kanselarij staat ook dat ‘contact binnen’ gebouwen ‘zoveel mogelijk moet worden vermeden vanwege het verhoogde infectierisico’. In bedrijven blijft een groot deel van het thuiswerk essentieel en kunnen ‘minimaal twee sneltesten per week’ worden uitgevoerd voor werknemers die naar hun werkplek moeten.

Grensoverschrijdend reizen moet ‘tot het strikte minimum beperkt blijven’, omdat een quarantaine en een test verplicht zijn alvorens naar Duitsland terug te keren. De regering-Merkel heeft de Duitsers woensdag al opgeroepen om ‘verantwoordelijkheid’ te tonen in deze pandemische periode en tijdens de paasvakantie niet naar het erg populaire Spaanse eiland Mallorca te gaan, hoewel daarvoor al talloze vluchten werden gecharterd.