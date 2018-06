Merkel wil geen 'schuldenunie' met Italië

In een interview in de 'Frankfurter Allgemeine' laat bondskanselier Angela Merkel alvast weten dat ze de nieuwe Italiaanse regering verwelkomt voor een gesprek. Maar ze doet de deur wel onmiddellijk dicht voor al te veel verhoging van de Italiaanse schuld. 'Solidariteit met Italië mag niet uitmonden in een schuldenunie', zegt Merkel.

Het overnemen van Italiaanse schuld door Europa of het onderbrengen van die schuld in een gezamenlijke pot is dus uitdrukkelijk niet aan de orde voor Duitsland. De Vijfsterrenbeweging en Lega hadden het eerder nog over het kwijtschelden van 250 miljard euro aan Italiaanse schuld door de Europese Centrale Bank.