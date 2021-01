Merkel ziet in Biden-jaren start van nieuw tijdperk

Op de tweede dag van de virtuele editie van het Wereld Economisch Forum werd de politieke erfenis van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump helemaal ten grave gedragen.

Dit is het tijdperk van het multilaterisme, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel dinsdag op de virtuele jaarlijkse bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum, de 'Davos Agenda' genaamd. En daarmee rekende ook zij af met de internationale politieke erfenis van Donald Trump, waarin samenwerking in internationale instellingen iets van het verleden leek te worden.

Merkel verwees niet openlijk naar de voormalige Amerikaanse president, maar Commissievoorzitster Ursula Von der Leyen deed dat wel. Een jaar geleden waren we bezorgd over de stabiliteit van de wereldeconomie en Amerikaanse tarieven op Europese auto's, zei ze. 'Vandaag maken we ons zorgen dat de democratie zelf de voorbije vier jaren onherroepelijk beschadigd zijn geraakt.'

Von der Leyen verwees daarbij naar de bestorming van het Capitool eerder deze maand en zei dat ze zich zo'n beelden nooit had kunnen inbeelden. Ze zei dat sociale media het weefsel van de democratie wegvreten en dat het 'een kleine stap is van brute complottheorieën naar de dood van een politie-agent'.

Digitale route

Zowel Merkel als Von der Leyen nodigden daarop de Verenigde Staten uit om een nieuw tijdperk te starten van internationale samenwerking. Ze gingen daarmee verder op de lijn die maandag al werd ingezet door de Chinese president Xi Jinping. Die samenwerking moet gebeuren in de Wereldgezondheidsorganisatie, in de Wereldhandelsorganisatie én voor het schrijven van regulering voor digitale technologie. Als de VS en Europa voor dat laatste de handen in elkaar schrijven, zei Von der Leyen, kunnen we voor die nieuwe digitale wereld de route uitstippelen.

Merkel ging ook grondig in op wat er in de aanpak van de coronacrisis de voorbije twaalf maanden verkeerd is gelopen. Ze zei dat snelheid een probleem is, alsook het aanvankelijke instinct van nationale regeringen om niét samen te werken. Dat zoiets verkeerd is, bewijst volgens Merkel de race naar het vaccin, die er dankzij een ongeziene internationale samenwerking van bedrijven en overheden kwam. 'Elkaar de hand reiken is geen teken van zwakte, maar van sterkte'.

De bondskanselier zei dat de coronacrisis zwaktes heeft bloot gelegd. De pandemie heeft getoond dat er een inhaalbeweging qua digitalisering nodig is, zeker in scholen en de gezondheidszorg. 'En ik voel me bevestigd in ons beleid voor onderzoek en ontwikkeling', zei ze, waaraan Duitsland drie procent van het bbp besteedt.

Dat het virus van dieren op mensen is overgegaan, heeft ons er volgens Merkel aan herinnerd dat we nog altijd mensen zijn die in een natuurlijke habitat leven. Het Europes klimaatbeleid, waarvan de uitvoering de komende maanden lastig wordt, blijft daarom cruciaal.

Macron

De Franse president Emmanuel Macron ging door op die lijn van digitale technologie, klimaat en multilateralisme. Hij merkte op dat er een risico was dat de Verenigde Staten het Klimaatakkoord van Parijs als een kaartenhuisje in elkaar zou doen zakken, maar dat dat niet is gebeurd. Hij riep op meer te doen, omdat 'we de voorbije jaren nog niet hebben gedaan wat is beloofd.' Wat we doen voor klimaat, zullen we bovendien ook moeten doen voor biodiversiteit, zei hij.