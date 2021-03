'Merkels CDU lijdt nederlaag in deelstaatverkiezingen'

Volgens exit-polls lijden de Duitse christendemocraten een nederlaag in de deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts.

De Duitse christendemocraten van Angela Merkel hebben er een slechte generale repetitie op zitten in aanloop naar de nationale verkiezingen in september, wanneer Merkel na 16 jaar als bondskanselier het stuur doorgeeft. Exit-polls wijzen op een nederlaag voor de CDU in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts, waar er zondag deelstaatverkiezingen plaatsvonden.

In Baden-Württemberg blijven de Groenen, die de populaire minister-president Winfried Kretschmann leveren, de grootste partij, met 31,5 procent van de stemmen, volgens de exit-polls. De CDU, coalitiepartner van de Groenen, haalt volgens diezelfde polls slechts 23 procent, wat vier procentpunt minder is dan in 2016. Het is tevens het slechtste resultaat dat de christendemocraten er ooit neerzetten.

Ook in Rijnland-Palts valt er weinig te vieren. De CDU zit er in de oppositie, maar lag lang op kop in de peilingen en hoopte zo de SPD, die er met Malu Dreyer de minister-president levert, uit het zadel te lichten. Maar dat draait op een ontgoocheling uit. De SPD stevent volgens de exit-polls af op 33,5 procent van de stemmen, terwijl de CDU het moet stellen met 25,5 procent.

Spahn

De CDU lijkt een prijs te betalen voor de vaccinatiecampagne, die zoals haast overal in Europa door een gebrek aan vaccins moeilijk op gang komt. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn, een partijgenoot van Merkel, deed een reeks beloftes die hij niet kon nakomen, wat hem bijzonder kwalijk wordt genomen. Van de rijzende ster van de partij is hij in enkele maanden tijd een probleemgeval geworden.

Bovendien wordt de CDU en de Beierse zusterpartij CSU geplaagd door een reeks schandalen. Twee parlementsleden namen ontslag nadat bleek dat ze grof geld zouden hebben verdiend aan de verkoop van mondmaskers. De twee mannen hebben in het voorjaar van 2020, toen er grote tekorten waren aan mondmaskers, gelobbyd voor specifieke bedrijven. Het zou elk van hen tot 650.000 euro aan vergoedingen hebben opgeleverd.

Het slechte resultaat van zondag kan een kopzorg worden voor Armin Laschet, de minister-president van Noordrijn-Westfalen en de nieuwe voorzitter van de CDU.

Ook in de nationale peilingen laten de schandalen hun sporen na. Tot voor kort werd de christendemocraten meer dan 35 procent gegeven, intussen is dat maar een dikke 30 procent meer. Ze blijven wel veruit de grootste partij. De groenen volgen met een kleine 20 procent op de tweede plaats. De SPD, de federale coalitiepartner van de CDU, wordt op 16 procent ingeschat. De extreemrechtse AfD zou 10 procent halen.

Laschet

Het slechte resultaat van zondag kan een kopzorg worden voor Armin Laschet, de minister-president van Noordrijn-Westfalen en de nieuwe voorzitter van de CDU. Merkels kroonprins lijkt de grootste kanshebber om bij de nationale verkiezingen in september kanselierkandidaat te worden voor de unie van CDU en CSU. Merkel heeft al meermaals aangegeven dat ze er na 16 jaar in het Bundeskanzleramt ermee stopt.