Merkels 'kroonprinses' nieuwe Duitse minister van Defensie

De post van minister van Defensie was vacant doordat de vorige minister, Ursula von der Leyen, voorzitster van de Europese Commissie is geworden. Er deden geruchten de ronde dat minister van Volksgezondheid Jens Spahn het departement zou krijgen, maar de keuze viel uiteindelijk op Kramp-Karrenbauer.

Juiste hout

De wissel komt onverwacht omdat aangenomen werd dat Kramp-Karrenbauer geen deel wilde uitmaken van het kabinet-Merkel zodat zich zou kunnen concentreren op haar job van partijvoorzitster. Defensie is bovendien een zeer lastig departement, want het Duitse leger hangt met haken en ogen aaneen. Von der Leyen beet er zelf haar tanden op stuk.

Toen Kramp-Karrenbauer in december CDU-voorzitster werd, schoot ze vooruit in de populariteitspolls. Na enkele ongelukkige uitspraken en verkeerd uitgelopen beslissingen is haar ster evenwel tanende. Volgens verschillende Duitse media zou Merkel er daardoor aan twijfelen of ze wel haar geschikte opvolger is. Met een moeilijk departement zou Kramp-Karrenbauer nu moeten 'bewijzen' dat ze wel uit het juiste hout gesneden is.