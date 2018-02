‘Merkels tijd is nog niet om'

‘Een deel van de Duitse bevolking is bang’, zegt Armin Laschet, de minister-president van Noordrijn-Westfalen. Maar volgens de Merkel-vertrouweling is de Duitse kanselier niet verzwakt. ‘We winnen de teleurgestelde kiezers terug.’

A ls Noordrijn-Westfalen een land was, dan was Armin Laschet de premier van de achtste grootste lidstaat van Europa. Als minister-president, zeg maar de Geert Bourgeois (N-VA) van over de Rijn, verdedigt hij de belangen van bijna 18 miljoen Duitsers die tussen Bonn en Bielefeld wonen. Door de zware industrie van het Ruhrgebied is de aan ons land grenzende Duitse deelstaat economisch ontzettend belangrijk voor Vlaanderen en België.

Om de relaties te versterken, zakte Laschet afgelopen dinsdag naar Brussel af. De christendemocraat uit Aken kent de stad nog een beetje uit de tijd dat hij in het Europees Parlement zetelde tussen 1999 en 2005. ‘Laschet is zelfs een Belgische naam’, zegt hij. Op één dag ontmoette de Duitser premier Charles Michel, Vlaams minister-president Geert Bourgeois, diens Waalse evenknie Willy Borsus én koning Filip. Tussendoor zag hij ook nog een aantal ondernemers en CD&V-voorzitter Wouter Beke.

Voor de Vlaamse christendemocraten is Laschet belangrijk omdat hij als vicevoorzitter van de CDU het oor van bondskanselier Angela Merkel heeft. Hij onderhandelde mee het Duitse regeerakkoord. Als geen ander kent hij de interne keuken van de moeizame coalitiegesprekken. Na een on-Duitse beladen formatie die al vijf maanden aansleept, wacht de nieuwe Grosse Koalition van de CDU met de sociaaldemocratische SPD nog altijd op groen licht van de leden van die laatste partij.

Na de hele diplomatieke poppenkast wil Laschet dinsdagavond even uitblazen in de brasserie La Chaloupe d’Or aan de Brusselse Grote Markt. Bij aankomst worden zijn kabinetsmedewerkers echter afgewimpeld. On est fermé ce soir, klinkt het. De reden: de brasserie is een van de elf restaurants van de broers Beyaz die dinsdagmiddag failliet werden verklaard. De vertwijfeling staat op de gezichten van de goed georganiseerde Duitsers te lezen.

Uiteindelijk belandt Laschet in een toeristische taverne naast Manneken Pis. Een aangeboden ‘bolleke’ De Coninck, weisses oder süsses bier slaat de 57-jarige politicus vriendelijk af. Hij houdt het bij een cola light en is klaar voor een 14-minuten durend gesprek. Dat is weinig, maar een gestructureerde Duitser zegt in amper een kwartier meer dan veel Vlaamse politici in een uur.

De politiek in uw land is in jaren niet meer zo onstabiel geweest. Wat is er aan de hand in Duitsland?

Armin Laschet: ‘De Duitse politiek was jarenlang zeer voorspelbaar. Er was een stabiele regering, er waren weinig onzekerheden en de economie groeide sterk. Nu is het allemaal wat moeilijker, maar ik hoop dat we na een beslissing van de sociaaldemocratische leden opnieuw een stabiele regering krijgen en Duitsland opnieuw de rol in Europa kan opnemen die het jarenlang heeft opgenomen.’

Terug naar de orde van de dag is het toch niet? De CDU en de SPD hebben bij de verkiezingen zwaar verloren en het volk mort, toont de opmars van de AfD. Waarom doet die partij het zo goed?

Laschet: ‘Voor buitenstaanders is het misschien moeilijk te begrijpen dat een land dat economisch zo sterk groeit en begrotingsoverschotten boekt zulke problemen kent. Maar u mag de impact van de vluchtelingencrisis niet onderschatten. Duitsland ving een miljoen mensen op en dat heeft zijn gevolgen. Er zijn mensen die zich op een ongelooflijke manier hebben geëngageerd om de vluchtelingen te helpen, maar er zijn ook mensen die duidelijk tegen die opvang waren. Een deel van de bevolking is bang dat het daarmee misloopt en die angst komt bovenop een Frust über vieles, een frustratie over allerlei dingen.’

Wat vindt u van de conservatieve kritiek dat Merkel een te links beleid voert, zo de basiswaarden van een conservatieve partij heeft verkocht en de AfD heeft laten ontstaan?

Laschet: ‘Wat sommigen te links noemen, zijn moderne antwoorden op maatschappelijke problemen. Een goed systeem van kinderopvang, zoals dat bijvoorbeeld in België bestaat. Is dat links? Nee toch? Ik hoor dat sommigen haar kwalijk nemen dat onder haar tweede regering de dienstplicht werd afgeschaft. Maar het was een minister van de CSU (de Beierse conservatievere zusterpartij van de CDU, red.) die de beslissing daarvoor heeft genomen. De AfD is heus niet ontstaan omdat dat soort beslissingen zijn genomen. De AfD is er gekomen na de eurocrisis, waarbij landen als Griekenland moesten worden gered. Dat was onvermijdelijk en kan je Merkel moeilijk aanwrijven. En de kritiek is toegenomen door de vluchtelingencrisis. Maar het is toch niet de schuld van Merkel dat er in Syrië een burgeroorlog is uitgebroken en een vluchtelingenstroom naar Europa is ontstaan?’

Nee? Volgens critici is dat het gevolg van haar Wir Schaffen das-uitspraak.

Laschet: ‘Wir schaffen das betekende niet dat iedereen naar Europa kon komen. Het betekende dat de mensen die de Middellandse Zee waren overgestoken, zouden worden geholpen. Merkel wilde enkel zeggen dat we erin zouden slagen om de mensen die er al waren op te vangen omdat we al so viel haben geschafft. Vervolgens is duidelijk gemaakt dat niet het sluiten van de Europese binnengrenzen de oplossing is, maar dat de problemen moesten worden opgelost aan de Europese buitengrenzen. Dat is dan ook gebeurd.’

Het Duitse asielbeleid is intussen toch drastisch naar rechts opgeschoven?

Laschet: ‘Nee, eigenlijk zeggen we nog altijd hetzelfde. Als mensen asiel aanvragen, kunnen ze dat enkel krijgen als ze moeten worden beschermd. Wie niet in gevaar is, moet het land verlaten. Het verschil met twee jaar geleden is dat de buitengrenzen nu beter worden bewaakt.’

Merkel heeft zich ook tot doel gesteld stemmen terug te winnen van de AfD. Hoe gaat uw partij dat doen?

Laschet: ‘Niet door hen achterna te lopen. Door onze geschiedenis blijven wij allergisch aan de extreemrechtse recepten die zo’n partij naar voren schuift. Maar dat betekent niet dat we niet naar hun kiezers moeten luisteren. Mensen verwachten dat politici ervoor zorgen dat de rechtstaat functioneert. Als er criminele feiten worden gepleegd, moeten die worden bestraft. Als mensen asiel geweigerd wordt, moeten ze het land verlaten. Als we erin slagen die regels opnieuw volledig afdwingbaar te maken, geloof ik dat we het vertrouwen van veel teleurgestelde kiezers kunnen terugwinnen.’

De CDU houdt in de peilingen stand boven 30 procent, de SPD zakt tot een historisch dieptepunt van 15 procent en is kleiner dan de AfD. Boezemt zo’n neergang u angst in?

Laschet: ‘Een volkspartij staat voor de bijzonder moeilijke opgave een zo breed mogelijk draagvlak te creëren bij zo veel mogelijk mensen. De CDU moet proberen in het centrum te blijven staan en tegelijk een antwoord te bieden op de zorgen van zo veel mogelijk mensen. Daarom zou het geen goed idee zijn om een ruk naar rechtsdoor te voeren. Wij zijn geen nichepartij, die zich op één thema kan focussen.’

‘Kijk, de steun als volkspartij moet je telkens opnieuw verdienen. Dat is vandaag moeilijker dan vroeger. Als je dan nog eens zo’n personenstrijd voert zoals de afgelopen weken bij de SPD, verlies je in de politiek vandaag snel aan steun. Het is aan ons om zulke scenario’s te vermijden.’

Komen de Duitse sociaaldemocraten ooit nog weer op het niveau van meer dan 30 procent?

Laschet: ‘Meer dan 30 procent moet het van mij nooit meer worden (lacht). Maar ik zou het voor Duitsland een goede zaak vinden dat de SPD als volkspartij overleeft.’