Met 2,6 procent Europese uitgaven wordt ‘geblunderd'

Een jaarverslag van de Europese Rekenkamer biedt altijd voer voor hilarische verhalen: subsidies voor een landbouwbedrijf dat omgetoverd bleek te zijn in een motorcrossterrein of voor een niet-bestaande plantage van olijfbomen.

Vorig jaar slaagde een grote Poolse familie erin steun te krijgen voor varkensstallen. Elk familielid vroeg individueel een maximale tranche aan van de subsidies voor kmo-boeren. In Estland en Italië kwam plots een oude boer op de proppen kort nadat de boerderij forse steun had gekregen uit een speciaal potje voor ‘jonge’ boeren (tot 40 jaar).

Toch toont de Rekenkamer met die voorbeelden ook aan dat de controle op de besteding van de Europese landbouw- en andere subsidies wel serieus gebeurt. Voor het vierde jaar op rij krijgt de Europese Commissie een voldoende voor haar financieel management. Het percentage waarbij het echt misloopt, stijgt wel een klein beetje van 2,4 procent in 2017 naar 2,6 procent in 2018 (op 158 miljard euro uitgaven).

De lichte stijging van het foutenpercentage is volledig op rekening van de plattelandsontwikkeling en de steun voor achtergebleven gebieden te schrijven. Het gros (72%) van het landbouwbudget van 58 miljard euro wordt goed besteed, maar de steun voor vergroening zet weinig zoden aan de dijk. In de aanvragen van startende ondernemingen sijpelen ook doorgaans meer foutjes dan in die van geroutineerde grote bedrijven, zegt Annemie Turtelboom, de Belg in de Europese Rekenkamer. Haar voorzitter, Klaus-Heiner Lehne, vraagt de Commissie daarom met aandrang de regels te vereenvoudigen.