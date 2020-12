'Met algoritmes vangen we investeringssignalen snel op'

Met een doorgedreven digitalisering schakelt Flanders Investment & Trade naar een hoger niveau. De Europese Commissie ziet er een lichtend voorbeeld in voor België en Europa.

Flanders Investement & Trade helpt Vlaamse bedrijven die willen exporteren vooruit en speurt - dankzij een eigen poot in een honderdtal landen - naar potentiële investeerders in de Vlaamse economie. Sinds 2016 zette FIT stappen om te evolueren naar een datagedreven interne organisatie, een dienstverlening op maat van de klanten en het sneller capteren van investeringssignalen. De jongste twee jaar kreeg FIT daar Europese coaching bovenop.

De Europese Commissie zet vandaag de digitale strategie in de spotlights, als inspiratiebron voor bedrijven en overheden in Vlaanderen en in Europa. De Commissie ondersteunt jaarlijks een 200-tal 'groeiprojecten' na een strenge selectie. Maar de digitale transformatie van Flanders Investment & Trade (FIT) is een bijzonder succesverhaal, zegt Mario Nava, directeur-generaal Reform bij de Europese Commissie. 'Net als bij voetbal heb je twee sterke teams nodig voor een geweldige match.'

Europa bood geen geld, wel topexperten en een provider om FIT te helpen een strategie voor doorgedreven gebruik van artificiële intelligentie uit te rollen. 'Die strategie is daarna verfijnd door samenwerking - via een overheidsopdracht - met twee Vlaamse bedrijven', zegt Claire Tillekaerts, de topvrouw van FIT.

'Dankzij die digitalisering bieden we onze klanten een service op maat. Van elk bedrijf in Vlaanderen dat met ons of met het agentschap innoveren en ondernemen (Vlaio) in contact kwam, kennen we de bedrijfsfoto. Als we algoritmes loslaten op hun vragen kunnen we heel gericht inspelen op hun expansie- of investeringsplannen.'

Een intelligente zoekrobot legt automatisch patronen, verbanden en afgeleide informatie bloot in de gigantische hoeveelheid beschikbare documenten en databanken over buitenlandse investeringen. 'Als we in de cijfers zien dat bedrijven in Azië heel veel exporteren, zijn die wellicht beter af met een distributiecentrum in Europa. Die investeringssignalen snel opvangen, is belangrijk', zegt Tillekaerts. Dat pionierswerk vereist zelfs het scrapen van sociale media - met behulp van zoekmachines automatisch digitale data verzamelen.