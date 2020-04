'Met de juiste keuzes kunnen we hier sterker uit komen'

Terwijl de EU nog worstelt met de aanpak van de coronacrisis, opent president Charles Michel op een Europese top donderdag de discussie over hoe de Europese economie zich moet herlanceren na deze pandemie. 'Laat ons eerlijk zijn, dit wordt een lastige discussie.'

Het is in ieders belang om nu solidair te zijn, want de coronacrisis treft iedereen. Dat was de boodschap die ECB-voorzitster Christine Lagarde al gaf in een opiniestuk in onder meer deze krant. Solidariteit is volgens Michel het fundament van de Europese top die hij donderdag voorzit. Daar wil hij tot afspraken komen met de staatshoofden en de regeringsleiders van de EU27 over het herlanceren van de economie, zodra de piek van deze crisis voorbij is.

'Het wordt een lastige discussie', zegt Michel in een interview met L'Echo, 'omdat ieder land andere gevoeligheden heeft'. Maar vooral: ook vorige pogingen om de Europese solidariteit gestalte te geven via gemeenschappelijke schulden, mislukten. In het gesprek neemt Michel daarom de woorden 'schulden' of 'gemeenschappelijke obligaties' niet in de mond. 'Hoe je het noemt, is een ding', zegt Michel, 'maar wat echt telt zijn de technische modaliteiten.'

Spanningen

Maar Michel erkent de spanningen: 'Ik weet dat sommige landen een bijkomende stap willen zetten in het gemeenschappelijk maken van de inspanningen. Voor andere landen is het belangrijk eerst helder te weten hoe hoog de factuur oploopt en hoe het geld wordt verdeeld.'

Als we een Europese markt krijgen waarin enkele landen in enorme problemen zitten, is dat een probleem voor alle EU-landen. Charles Michel Europees president

Maar uiteindelijk zullen de twee moeten samengaan, zegt hij. 'Solidariteit garandeert dat alle EU-landen worden ondersteund. Dat is de beste manier om de goede werking van de interne markt te garanderen. Als we een Europese markt krijgen waarin enkele landen in enorme problemen zitten, is dat een probleem voor alle EU-landen.'

Luchtvaart

Ook voor de relance zijn moeilijke afwegingen nodig. De Europese Unie heeft een ambitieuze green deal in de steigers staan, maar zal door de coronacrisis ook sectoren moeten helpen die niet meteen de klimaatvriendelijkste zijn, zoals de luchtvaart. 'We moeten pragmatisch zijn voor de sectoren die voor enorme economische moeilijkheden staan', zegt Michel, 'maar tegelijk zou het een fundamentele fout zijn om onze klimaatdoelen en ons beleid rond digitalisering overboord te gooien.'

Hongarije

De uitnodiging voor de Europese top van donderdag bevat vier agendapunten: de Europese interne markt, investeringen, buitenlands beleid en bestuur. Het toont op welke lijnen Michel wil bewaken dat het relancebeleid overal in de Europese Unie in dezelfde richting gaat. Dat 'bestuur' op de agenda staat, is een verwijzing naar Hongarije, erkent hij. Premier Viktor Orban eigende zich daar voor onbepaalde tijd volmachten toe met weinig of geen controle van het parlement.

Het zou fundamenteel fout zijn onze klimaatdoelstellingen door de coronacrisis overboord te gooien. Charles Michel Europees president

'De rechtsstaat, het bestuur, de mensenrechten, de basisvrijheden: het is belangrijk dat we in staat zijn te tonen dat we deze crisis de baas kunnen en tegelijk onze open, democratische samenleving kunnen respecteren. Michel herinnert eraan dat hij de uitkering van Europees geld wil koppelen aan het respect voor de rechtsstaat. Maar over de Europese begroting is er nog altijd geen akkoord. Ook dat blijft een lastige discussie, zegt hij.

Niet genoeg

Wel wijst hij op wat al gebeurd is. 'In enkele weken tijd hebben de EU-landen en de Europese instellingen beslissingen genomen ter waarde van 3,8 procent van het Europees bruto binnenlands product. Dat is enorm. Maar het is niet genoeg.'