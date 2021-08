Michel Barnier gaat voor Frans presidentschap

In het interview noemde Barnier 'immigratie beperken en beheersen' en 'werk en verdienste opnieuw centraal stellen in de maatschappij' als belangrijke strijdpunten. Ook de klimaatverandering, 'die alles in de war zal sturen', baart hem zorgen. 'We leven in veeleisende tijden. De wereld om ons heen is gevaarlijk, onstabiel en kwetsbaar. Het gaat slecht met ons land. Het land heeft een afwisseling nodig om het volk te verzoenen.'

Barnier was in de jaren 90 parlementslid in Frankrijk en was later ook tweemaal Europees commissaris. Hij was de hoofdonderhandelaar voor de Europese Unie tijdens de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de brexit. Hij behoort tot de conservatieve partij Les Républicains (LR). In tegenstelling tot La République en Marche (LREM), de partij van huidig president Macron, is die sterk verankerd in lokale en regionale besturen. In juni stelde Xavier Bertrand, die tot 2017 ook lid was van LR, zich al kandidaat.