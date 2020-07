Michel 'beloont' Rutte en co voor hun centenstrijd

EU-Raadsvoorzitter Charles Michel geeft de grootste dwarsliggers op de Europese top extra cadeaus. Ook voor België is Michels nieuwste compromis voordelig. Maar de laatste loodjes worden bijzonder zwaar.

De Europese cententop in Brussel gaat zijn vierde nacht in. Een akkoord over een nieuwe Europese meerjarenbegroting voor de volgende zeven jaar van 1.074 miljard euro én een Europees herstelfonds van 750 miljard euro moet de eerstkomende uren nog niet verwacht worden. Want eigenlijk begint de échte discussie over cijfers en komma's nu pas.

'De laatste loodjes wegen het zwaarst', beseft ook Charles Michel in een korte verklaring bij het begin van de avond. Michel heeft net zijn nieuwe en hopelijk laatste puzzel gelegd met het oog op een compromis. Sinds half tien zitten de 27 EU-leiders weer rond de tafel voor wat een lange nacht belooft te worden, en mogelijk een vijfde dag vergaderen. de eerste signalen aan tafel waren wel positief. Zelfs de Italiaanse premier Giuseppe Conte gewaagde van een 'veranderend sfeer'.

Deze Europese top is nu al een van de langste ooit. En bovendien staat de geloofwaardigheid van Europa op het spel: als er geen ambitieus en gezamenlijk antwoord komt op de coronarecessie, zal dat niet alleen de interne cohesie in Europa aantasten maar ook de financiële markten somber stemmen.

Mister 'no'

De voorbije dagen is in het Brusselse Raadgebouw telkens een nieuwe variant opgevoerd van een operette met de Nederlandse premier Mark Rutte als tenor. De woordvoerder van de - intussen - vijf zuinige of 'vrekkige' landen, heeft zich behoorlijk onpopulair gemaakt met zijn vele pogingen om het totaalbedrag van het herstelfonds te beperken en directe transfers of subsidies te bannen. Eerder eist Rutte bovendien ook al een vetorecht op tegen de uitbetaling van elke nieuwe schijf hulp uit het herstelfonds.

De spanningen met het gros van de andere lidstaten liepen daardoor op. De irritatie van de Italiaanse en Spaanse premiers, Giuseppe Costa en Pedro Sanchez was groot. Beide landen zijn zwaar geraakt door de coronacrisis. Met leningen dikken hun schulden nog meer aan en de economische averij, voor heel de interne markt, eveneens. Maar ook de Duitse kanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron konden Ruttes 'no' niet smaken. Zij staan immers aan de wieg van een Europees herstelfonds van 500 miljard euro, enkel en alleen transfers.

De bom barstte in de nacht van zondag op maandag. Rutte en zijn companen uit Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Finland bleven maar herhalen dat zij in de eerste plaats hun eigen belastingbetaler verdedigen en dus geen gratis geld wilden in een Europees herstelplan. Waarop van een grote meerderheid van chefs hen probeerde duidelijk te maken dat solidariteit noodzakelijk is en in hun eigen belang.

Een tegenvoorstel van de 'vrekkige' landen om het aandeel subsidies te beperken tot 350 miljard euro, was onaanvaardbaar voor Macron. Rutte en co wilden geen verdere toegevingen doen. Diverse bronnen benadrukken dat de top toen op springen stond. Een tussenkomst van Merkel verhinderde dat het zo ver kwam. En in de loop van maandag lag er dan toch een deal op tafel waar alle partijen, ook het zuiden en Macron, mee konden leven: een herstelfonds van 750 miljard euro, waarvan 390 miljard in de vorm van transfers en 360 miljard in de vorm van leningen.

Extra cadeautjes

Charles Michel verwerkte die deal in zijn nieuwe compromisvoorstel. Rutte en co, krijgen in dit plan ook extra beloningen voor hun halsstarrig verzet. Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk krijgen een verhoging van hun al bestaande korting op de bijdrage aan de Europese begroting. Nederland zal jaarlijks een korting krijgen van 1,9 miljard euro, Zweden van goed 1 miljard, Oostenrijk van 565 miljoen euro en Denemarken van 322 miljoen euro. De korting van Duitsland blijft onveranderd op 3,6 miljard euro. Die kortingen worden opgehoest door de overige lidstaten, België inkluis.

Michel geeft Nederland, maar ook België een ander substantieel voordeel. Voortaan zal elk land dat douanerechten int namens de Europese Unie, in de havens van Antwerpen of Rotterdam bijvoorbeeld, een kwart van die inkomsten voor zich houden in plaats van 20 procent - voor België gaat het om 625 miljoen euro per jaar.

Om al die cadeautjes gefinancierd te krijgen, hakt Charles Michel wel zwaar in Europese programma's voor innovatie (Horizon Europe) en klimaattransitie, nochtans twee belangrijke Europese prioriteiten voor de Europese toekomst en ook bij het herstel. De opvolger van het Junckerplan voor Europese investeringen, InvestEU, wordt gekortwiekt.