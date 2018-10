Michel helpt Merkel aan akkoord over lagere uitstoot auto's

De Belgische premier Charles Michel mengde zich dinsdag in de Europese onderhandelingen over de CO2-uitstoot van wagens. Door akkoord te gaan met een lager ambitieniveau, laat hij kanselier Merkel opnieuw langs de kassa lopen.

Groot was dinsdagavond laat de verbazing op de Europese ministerraad in Luxemburg toen premier Charles Michel (MR) eigenhandig de forcing voerde om het Belgische standpunt over de uitstoot van auto’s af te zwakken van ‘minstens 40 procent’ minder uitstoot naar 35 procent tegen 2030. Vlaanderen, Brussel en Wallonië hadden voor de vergadering de marsorders en rode lijnen samen uitgetekend. Bij dat overleg had de premier geen kik gegeven.

De afzwakking van het Belgische standpunt was opmerkelijk vanwege de timing. De klimaatexperts van de VN waarschuwden maandag nog dat dringende ingrepen nodig zijn om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden.

De Vlaamse, Waalse en Brusselse regering wilden aanvankelijk niet weten van het neerhalen van de afgesproken ‘rode lijnen’. Het vergde behoorlijk wat massagewerk voor Michel de regionale milieuministers meekreeg.

Banenverlies

Het neemt niet weg dat een interventie van de premier zelf op een zo laat moment in de onderhandelingen ongezien is. Temeer omdat het onderhandelingsmandaat dat was goedgekeurd in samenspraak met de gewesten zelf een zekere flexibiliteit bood om een eerbare deal te steunen.

Een akkoord van de EU-ministers was immers het startschot van onderhandelingen over een finale wettekst met het veel ambitieuzere Europees Parlement. Voor België was een deal onder de ministers belangrijker dan de details, is te horen in diplomatieke kringen. Zo niet zou voor de Europese verkiezingen geen beslissing over uitstootnormen meer mogelijk zijn.

Het is een publiek geheim dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel haar partners in Europa, waaronder België, onder druk had gezet om de uitstootnormen voor auto’s af te zwakken. Berlijn vreest voor massaal banenverlies in de autosector als de normen te zeer worden aangescherpt. En in België bevindt zich een fabriek van Audi, waar de elektrische e-tron geproduceerd wordt: een prestige-opdracht waar de Duitse Audi-bonden jaloers op zijn.

Duits-Belgisch akkoordje

Een half uur voor middernacht steunde België, bij monde van de ambassadeur bij de EU, een Frans-Duits compromis om tegen 2030 de doelstelling voor de vermindering van de uitstoot van auto’s te verlagen van 40 naar 35 procent.

Regeringsbronnen wijzen erop dat Merkel en Michel het op een akkoordje gooiden. De premier maakte onlangs zelf bekend dat hij contact heeft gehad met de Duitse bondskanselier in de zoektocht naar een oplossing voor het dreigende stroomtekort deze winter. Volgens Michel heeft Merkel verzekerd dat Duitsland alles zal doen om België van stroom te voorzien. Michel bewees Merkel daarop een dienst, is te horen.

Elia

Het levert niet overal applaus op, want de stroomdeal tussen Michel en Merkel werd zelf gezien als een wederdienst voor de geste van een miljard euro die de Belgische stroomnetbeheerder Elia eerder deed om de Chinezen buiten te houden uit 50Hertz, dat het stroomnet in en rond Berlijn controleert.

Het Chinese staatsbedrijf State Grid, dat eerder tevergeefs probeerde een stuk van de Vlaamse netbeheerder Eandis te kopen, was geïnteresseerd in een Australisch belang van 20 procent in 50Hertz. Op vraag van de Duitse autoriteiten maakte Elia gebruik van zijn voorkooprecht om het belang van 20 procent voor zo’n miljard euro te kopen.