Michel ontziet België in Europese begrotingspuzzel

Knip in douanerechten

Maar de geplande knip in de douanerechten die België onder meer in de havens int, is minder groot dan voorzien. De Europese Commissie wilde dat ons land 10 in plaats van 20 procent van die douanerechten behoudt. Michel verhoogt dat percentage licht tot 12,5 procent. Het 'verlies' wordt 150 in plaats van 200 miljoen euro.