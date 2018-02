Michel speelt olieman voor duo Merkel-Macron

Premier Charles Michel dineerde donderdagavond met twaalf EU-collega’s op Hertoginnedal. Hij profileert zich zo als fixer voor de grote Europese debatten.

Charles Michel (MR) heeft iets met Europa. Hij is al van bij zijn eerste Europese top verknocht aan de EU-politiek. Alleen al met die Europese interesse onderscheidt hij zich van zijn voorganger Elio Di Rupo (PS). Zijn bijnaam mini-Macron heeft Michel ook niet gestolen. Hij deed er de voorbije maanden alles aan om goede relaties op te bouwen met de Franse president, die zijn leeftijdsgenoot en idool is. En net als die grote roerganger bouwde ook Michel aan een goede relatie met de Duitse kanselier Angela Merkel.

De voorbije maanden maakte Michel al duidelijk dat hij wil meespelen op Europees niveau. Hij kondigde aan hij ‘België in de cockpit wil zetten van de Europese Unie’.

Donderdagavond schakelde hij een versnelling hoger met dat doel voor ogen. Hij organiseerde een informeel diner op Hertoginnedal, ver weg van de Europese bubbel, met twaalf EU-collega’s.

Echte chauffeurs

Op het eerste gezicht was de groep lukraak samengesteld uit alle hoeken van Europa en van een heel divers politiek pluimage: Bulgarije, Slovakije, Polen, Finland, Ierland, Portugal, Spanje, Italië en de drie landen van de Benelux. Maar het centrale duo van de avond was wel de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Angela Merkel. Want zelfs al ziet Michel voor zichzelf een plek in de cockpit, de echte chauffeurs van het nieuwe Europa blijven Merkel en Macron.

De minitop in Hertoginnedal kwam er bovendien aan de vooravond van een informele Europese top in Brussel met de 27 lidstaten die overblijven in Europa na de brexit. Michel probeerde zo de fixer te zijn voor de moeilijke debatten die zich vandaag aandienen. Een informeel diner met enkel de leiders zelf, ver weg van de Europese vergaderruimtes en zonder ronkende verklaringen achteraf, biedt ruimte voor overleg.

Schermvullende weergave Michel en Macron begroetten elkaar hartelijk op Hertoginnedal. ©BELGA

Nieuwe dynamiek

Het ongewoon samengestelde gezelschap creëert nu eenmaal makkelijker een nieuwe dynamiek, een kans om zonder omwegen van gedachten te wisselen. De aanwezigheid van de Poolse premier Mateusz Morawiecki bijvoorbeeld op het diner was niet toevallig. Tegen Polen loopt een procedure voor het niet eerbiedigen van de EU-principes van de rechtsstaat. Om te vermijden dat die procedure escaleert en verdeeldheid zaait, kan een gesprek onder vier ogen - of 26 in dit geval - wel helpen.

Maar ook op de informele top vrijdag staan twee moeilijke debatten op de agenda. Welk budget blijft er over voor de Unie na de brexit? En hoe behouden de EU-leiders hun zeg over de Europese topposten na de Europese verkiezingen? Beide onderwerpen zijn supergevoelig en kunnen tot grote controverse leiden.

Zo slaat het vertrek van de Britten een gat van jaarlijks 13 miljard euro in de Europese begroting vanaf 2021. Dat betekent minder geld voor landbouw en EU-subsidies terwijl er intussen belangrijke budgettaire prioriteiten bijkwamen: veiligheid, defensie, migratie en een verhoging van het budget voor Erasmus, het uitwisselingsprogramma voor studenten.

N-VA-factor

De premiers die donderdagavond om de tafel zaten, inclusief premier Michel, zijn in principe bereid meer geld bij te dragen aan de Europese begroting. Maar dat betekent wel dat er duidelijke prioriteiten gesteld worden.

Toch zit Michel niet erg lekker in dit dossier: de regeringspartij N-VA is immers geen voorstander van een groei van de EU-begroting na de brexit. ‘Vragen dat landen als België het Britse gat dichtrijden, getuigt van wereldvreemdheid’, zegt Europarlementslid Sander Loones. ‘Het Europees budget moet krimpen.’