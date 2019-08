Michel zoekt consensus over Europees commissaris

Tegen maandag wil de Duitse voorzitter van de EU-Commissie Ursula Von der Leyen alle kandidaturen uit de lidstaten binnen hebben.

De vraag is of dat haalbaar is voor Michel. Er is nog geen federale regering, er is zelfs geen uitzicht op een mogelijke coalitie. En de huidige regering heeft na het vertrek van de N-VA nog maar 38 van de 150 Kamerzetels over. Michel raadpleegt dus niet alleen de regerings- maar ook de oppositiepartijen. Intussen roept Ecolo op tot een parlementair debat over de Europese post.

De functie van Eurocommissaris is overigens niet de enige waarover wordt onderhandeld. Het ondervoorzitterschap van de Europese Investeringsbank, die al maanden niet is ingevuld door ons land, wordt ook bij de onderhandelingen betrokken. De N-VA is daarin geïnteresseerd en heeft met Johan Van Overtveldt en Philippe Muyters twee kandidaten. Als het naar de N-VA gaat, is het de gewoonte dat een Franstalige politicus Europees Commissaris wordt. En dan komt Didier Reynders (MR) in beeld. Hij heeft wel het nadeel dat hij geen vrouw is. Von der Leyen wil dat de helft van de commissarissen een vrouw is.

Aan Nederlandstalige kant worden Kris Peeters (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open VLD) genoemd. Maar die eerste maakt weinig kans, omdat CD&V vorige keer met Marianne Thyssen al de Commissaris leverde.

Als Michel de komende dagen geen consensus vindt, is er geen man overboord. In 2014 besliste ons land ook pas eind september over Thyssen.