Migranten vluchten na noodlanding wegens geveinsde ziekte

Het vliegtuig was onderweg van Casablanca in Marokko naar Istanboel in Turkije toen een passagier naar verluidt een aanval kreeg als gevolg van suikerziekte. De vlucht werd afgeleid naar het Spaanse eiland Mallorca en maakte daar een noodlanding.

Tijdens de evacuatie van de passagier renden zowat twintig reizigers weg op het tarmac. Dat veroorzaakte chaos op de luchthaven en de werking werd vier uur lang verstoord. Verschillende vluchten werden vertraagd of moesten uitwijken.