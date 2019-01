Migrantenkinderen splijten Nederlandse regering

Na een onverwachte U-bocht van de CDA staat de VVD alleen in haar verzet tegen een soepeler beleid voor kinderen die hun asielaanvraag afgewezen zien. De Nederlandse regering kreunt onder de heisa.

De regering-Rutte III worstelt met de zwaarste beproeving uit haar tweejarige bestaan. De coalitie is zwaar verdeeld over het kinderpardon, waardoor kinderen wier asielaanvraag is afgewezen onder strikte voorwaarden toch in Nederland mogen blijven. De verhoudingen waren zelden zo gespannen en de kans dat de al wankele coalitie over de kwestie valt, lijkt reëel.

Maandag hielden de vier regeringspartijen tot ’s avonds laat spoedberaad om de crisis af te wenden. Na afloop spraken de coalitiepartners over ‘een constructief gesprek’, maar een oplossing werd niet gevonden, waarna het overleg dinsdag werd verdergezet. De tijd dringt: woensdag moet de regering eruit zijn, want dan plant de Kamer een debat. Als ze geen gezichtsverlies wil lijden, moet de regering tegen dan de violen gelijkgestemd hebben.

U-bocht

Het was de christendemocratische CDA die vorige week de knuppel in het hoenderhok gooide door opeens voor een soepeler kinderpardon te pleiten. Omdat de sociaal-liberale D66 en de christelijk-sociale ChristenUnie daar al langer voor waren, kwam de liberale VVD, die zich graag in de markt zet als een voorstander van een streng migratiebeleid, moederziel alleen te staan.

De ChristenUnie gooide olie op het vuur door te pleiten voor een uitzetstop totdat een onafhankelijke commissie de kwestie onderzocht heeft, wat waarschijnlijk tot midden juni duurt. De VVD wil daar absoluut niet van weten en vindt dat de andere partijen aan het regeerakkoord tornen. Ze wil alleen inbinden als ook over andere zaken uit dat akkoord onderhandeld kan worden, wat de andere partijen dan weer overdreven vinden.

Achilleshiel

Het kinderpardon was altijd al de achilleshiel van de regering. Tijdens de lange formatiegesprekken slaagde de VVD erin een verruiming uit het regeerakkoord te houden, met goedkeuring van de CDA. Maar intussen nam de druk vanuit de samenleving toe. Een aantal gemediatiseerde zaken, waaronder die van de permanente kerkdienst voor een Armeense familie, hebben de CDA waarschijnlijk van mening doen veranderen.

Een versoepeling moet het de 400 tot 600 kinderen die voor het kinderpardon in aanmerking komen makkelijker maken. Nu moeten ze minstens vijf jaar in Nederland wonen en aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. De kritiek luidt dat de voorwaarden te streng zijn, waardoor kinderen geen pardon krijgen als ze bijvoorbeeld een keer een afspraak met een ambtenaar gemist hebben.