Migratie naar Verenigd Koninkrijk bereikt dieptepunt

Vooral Europese migranten laten het VK links liggen door de onzekerheid over de brexit.

De migratie naar het Verenigd Koninkrijk staat op het laagste peil in zes jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Britse bureau voor statistiek (ONS). De trend is niet nieuw. Sinds het brexitreferendum in 2016 is het VK vooral bij Europese migranten uit de gratie gevallen.

Volgens de jongste jaarcijfers, die tot maart van dit jaar liepen, verhuisden 612.000 mensen van in en buiten de EU naar het VK, terwijl er 385.000 vertrokken. Netto kwamen er dus 226.000 migranten bij, een daling met 12 procent en het laagste niveau sinds 2013.

Oost-Europeanen blijven weg

De afname is vooral aan Europese migranten toe te schrijven. In de twaalf maanden voor maart was er een netto-instroom van 59.000 Europese migranten, tegenover een piek van 218.000 migranten in 2015. Terwijl migranten uit de 'oudere' Europese lidstaten als Frankrijk en Duitsland bleven toekomen, trokken migranten uit Oost- en Centraal Europese lidstaten weg.

Vorig jaar gingen er 7.000 Oost- en Centraal-Europese migranten meer weg dan er toekwamen, onder meer door de onzekerheid over de nakende brexit. De toestroom van migranten uit Oost- en Centraal-Europa was een van de redenen waarom veel Britten voor de brexit stemden.

Critici noemen de trend verontrustend omdat sectoren als de bouw, de horeca en de gezondheidssector op Oost- en Centraal-Europese arbeidskrachten draaien. Ze vrezen dat Britse bedrijven hun vacatures niet ingevuld zullen krijgen.

Instroom migranten buiten EU blijft stabiel

Migranten van buiten de EU laten zich minder door de brexitonzekerheid afschrikken. Hun netto-instroom bleef relatief stabiel op 219.000.