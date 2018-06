Migratieplan dreigt Duitse christendemocraten te splitsen

De CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU van Duits bondskanselier Angela Merkel, beslist maandag of ze doorduwt met een streng migratieplan. De kwestie zet de Duitse regering op de helling.

Als de CSU van minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer het been gestrekt houdt, stelt hij Merkel in feite een ultimatum. Ofwel schuift ze op richting het standpunt van haar coalitiepartner, ofwel ontslaat ze Seehofer. In dat laatste geval dreigt de decennialange alliantie tussen CDU en CSU te breken.

Seehofer wil de Duitse grenzen sluiten voor asielzoekers die al in een andere Europese lidstaat geregistreerd zijn. De minister wil die asielzoekers terugsturen naar het land waar ze het eerst de EU zijn binnen gekomen. Hij stelde daarover een plan voor, buiten de wil van Merkel.

Chaos

De bondskanselier houdt echter vast aan haar opengrenzenbeleid en verkiest een oplossing op Europees niveau. Merkel vreest dat andere landen het Duitse voorbeeld zouden volgen, waardoor er complete chaos zou zijn in Europa. De bondskanslier kijkt vooral naar de Europese top van eind deze maand, waarop de staatshoofden en regeringsleiders het thema zullen aankaarten.

De migratiecrisis verzwakt de positie van Merkel en hangt als een zwaard boven de nog jonge Duitse regering. Drie maanden geleden vormde zich een coalitie tussen de christendemocratische CDU en CSU - die al decennia één fractie vormen - en de sociaaldemocratische SPD.

Hete adem

In oktober zijn er in Duitsland deelstaatverkiezingen. In Beieren vreest de CSU zijn absolute meerderheid kwijt te spelen. De partij voelt vooral de hete adem van de extreem-rechtse AfD, zeker als het aankomt op het thema migratie.

In een opiniebijdrage voor de Frankfürter Allgemeine maandag klinkt Seehofer alsvast ietwat verzoenend. 'De situatie is ernstig maar kan opgelost worden', schrijft de minister en partijvoorzitter. Daarvoor is een deal tussen de Europese lidstaten op de top van eind juni wel van cruciaal belang, zegt hij.