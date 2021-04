Mijnbouwreuzen houden adem in bij Groenlandse stembusgang

Groeit Groenland de komende decennia uit tot een uranium- en zeldzameaardmetalenhub? Die vraag beantwoorden de ruim 40.000 kiesgerechtigde inwoners van het eiland dinsdag. Mijnbouwreuzen wachten gespannen het verdict af.

De kwaliteit van het onderwijs. Het welzijn van misbruikte kinderen. De strijd tegen zelfmoord en alcoholmisbruik. De uitbouw van luchthavens om het toerisme aan te zwengelen. Of de toekomst van de visserij. Dat zijn doorgaans de thema's die de parlementsrace in Groenland domineren. Veelal gaan die stembusslagen dan ook vrijwel ongemerkt aan de internationale gemeenschap voorbij.

Niet in 2021. De uitkomst van de strijd om de 31 zitjes in de Inatsisartut, het parlement van het grootste eiland ter wereld, zal dinsdag niet alleen in het centrum van de politieke macht in Washington, Peking en Moskou met meer dan gewone belangstelling gevolgd worden, maar ook op de hoofdzetels van 's werelds grootste mijnbouwbedrijven.

De essentie De inwoners van Groenland trekken dinsdag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen.

De verkiezingen zijn uitgegroeid tot een referendum over de exploitatie van uranium en zeldzame aardmetalen in het zuiden van het grootste eiland ter wereld.

In de peilingen staat de Inuit-partij Inuit Ataqatigiit, een felle tegenstander van het mijnbouwproject, aan de leiding.

De uitkomst van de parlementsrace wordt met argusogen gevolgd door mijnbouwreuzen en de VS, China en Rusland.

Mijnbouwproject

De stembusslag is uitgegroeid tot een referendum over een controversieel mijnbouwproject. Groeit Groenland, dat tot Denemarken behoort maar een grote mate van autonomie geniet, de komende decennia uit tot een uranium- en zeldzameaardmetalenhub? Met die vraag in het achterhoofd trekken de ruim 40.000 stemgerechtigden naar het stemlokaal.

De kwestie beroert de gemoederen al sinds 2009. Toen verwierf het eiland dat vier keer zo groot is als Frankrijk zeggenschap over zijn natuurlijke rijkdommen. En daar heeft het er wel wat van. Goud, edelstenen, aluminium, nikkel, koper, platina en titanium, ze blijken allemaal aanwezig. De hoop bestaat dat onder de smeltende ijskap ook olie- en gasreserves te vinden zijn.

In 2010 verwierf het Australische Greenland Minerals een vergunning voor de exploratie van de Kuannersuit-site, op een steenworp van het 1.300 zielen tellende plaatsje Narsaq. De afgelopen jaren kwam de onderneming, die sinds 2016 een Chinees overheidsbedrijf als grootaandeelhouder heeft, tot de conclusie dat Kuannersuit niet alleen uranium maar ook een van de belangrijkste voorraden zeldzame aardmetalen ter wereld herbergt.

Omdat die een cruciale grondstof vormen voor bijvoorbeeld smartphones, elektrische auto's en windturbines (zie inzet onderaan), staat Greenland Minerals te trappelen om werk te maken van de exploitatie van de site. Een deal over een licentie voor 37 jaar stond begin dit jaar in de steigers.

Economie en jobs

Groenlands grootste partij, de sociaaldemocratische Siumut, en haar rechtse coalitiepartner Demokraatit zijn het project genegen. 'De exploitatie van de mijn is erg belangrijk voor de ontwikkeling van 's lands economie en de creatie van jobs', betoogt Siumut-leider Erik Jensen.

Dit mijnbouwproject stelt ons in staat onze inkomsten te diversifiëren. Erik Jensen Leider sociaaldemocratische partij Siumut

Groenland heeft een bruto binnenlands product van 3 miljard euro. De visserij is veruit de belangrijkste economische pijler. Maar de export ervan genereert niet voldoende inkomsten om op eigen benen te staan. Elk jaar krijgt het eiland daarom meer dan 520 miljoen euro toegestoken door Kopenhagen. Die subsidies zijn goed voor bijna de helft van Groenlands begroting.

Heel wat Groenlanders dromen er evenwel van op termijn helemaal onafhankelijk te worden van Denemarken. Dus moet het eiland dringend nieuwe inkomstenbronnen aanboren. Want zodra ze de navelstreng met Kopenhagen doorknippen, draaien de Denen de geldkraan dicht. 'Dit mijnbouwproject stelt ons in staat onze inkomsten te diversifiëren', stelt Siumut-leider Jensen.

Milieuschade

Maar dat argument weegt voor heel wat Groenlanders niet op tegen de milieuschade die de exploitatie van de Kuannersuit-site met zich dreigt mee te brengen. De ontginning leidt tot radioactief afval.

Wij leven in harmonie met de natuur en we gaan haar niet vervuilen. Mariane Paviasen Parlementslid groen-linkse Inuit-partij

'We moeten 'nee' zeggen tegen het mijnbouwproject en ons land ontwikkelen op onze eigen manier. In Groenland hebben we zuivere lucht en een ongerepte natuur. Wij leven in harmonie met de natuur en we gaan haar niet vervuilen', zegt Mariane Paviasen, de initiatiefneemster van de beweging Urani? Naamik (Uranium? Nee, bedankt) en parlementslid voor de groen-linkse Inuit-partij Inuit Ataqatigiit (IA).

Als IA dinsdag aan het langste eind trekt - en volgens de peilingen is die kans reëel - verdwijnt het Kuannersuit-project meer dan waarschijnlijk, al dan niet tijdelijk, in de koelkast. Voor de mijnbouwreuzen staat dinsdag dus heel wat op het spel in Groenland. Net als voor grootmachten als de VS, China en Rusland die vanwege de strategische ligging en de bodemrijkdommen van het eiland al langer bikkelen om er een stevige voet tussen de deur te krijgen.