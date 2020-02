Mila Orioll, de felle tiener die Frankrijk op zijn kop zet

De 16-jarige Mila Orioll ontketende een nationaal debat over vrije meningsuiting en godslastering, na ophefmakende uitspraken over de islam op Instagram.

Op zaterdag 18 januari voert Mila Orioll, een 16-jarige uit de buurt van Lyon die ervan droomt zangeres te worden, via een livevideo een gesprek met haar Instagram-volgers. Ze raakt in een discussie verwikkeld met een moslimjongen en krijgt het verwijt racistisch te zijn. Wat begon als een online discussie tussen twee tieners op het internet, ontaardt in een politiek debat dat het land andermaal polariseert.

Met haar paarse haren en felle woorden is Orioll een opvallende verschijning op Instagram. Terwijl ze praat over mode, muziek en - Orioll is uitgesproken lesbisch - de liefde, krijgt ze onmiddellijk respons van haar kijkers. Als een jonge moslim avances maakt, maakt Orioll hem snel duidelijk dat ze niet geïnteresseerd is. ‘Ik val op meisjes.’

Merde

De jongeman is op zijn tenen getrapt en antwoordt met beledigingen als ‘vuile Française, vuile lesbienne en vuile racist’. Orioll reageert in een tweede filmpje: ze ontkent dat ze racistisch is en zegt dat ze elke religie verwerpt. Tegelijk laat ze zich kritisch uit over de islam.

De islam is een religie van haat. In de Koran staat niets dan haat. C’est de la merde. Mila Orioll Franse tiener

‘De islam is een religie van haat. In de Koran staat niets dan haat. C’est de la merde.’ De video's gaan viraal en ontlokken grote woede op sociale media. Maar ondanks felle weerstand blijft Orioll bij haar standpunt. ‘Ik zeg wat ik wil, ik zeg wat ik denk.’

Politiebescherming

Zo ontketent de 16-jarige Française een online rel die Frankrijk op zijn kop zet. In een tempo van ‘200 berichten per minuut’ krijgt ze doodsbedreigingen toegestuurd en haar adres wordt online gegooid. Orioll ziet zich genoodzaakt haar Instagram-account op non-actief te zetten en een klacht in te dienen bij de politie.

Schermvullende weergave Via een live video ontstond een discussie tussen Orioll en een van haar volgers, een moslimjongen. ©rv

Zolang haar veiligheid niet gegarandeerd kan worden, blijft ze thuis en staat ze onder constante politiebescherming. Het gerecht heeft twee onderzoeken geopend: behalve de ernst van de doodsbedreigingen wordt ook onderzocht of Orioll zich schuldig maakte aan ‘aanzetten tot rassenhaat’.

#JeSuisMila

Onder de hashtag #JeSuisMila krijgt Orioll ook openlijke steun, veelal uit rechtse hoek. Marine Le Pen, de topvrouw van het uiterst rechtse Front National, schaarde zich op Twitter achter Mila. ‘We kunnen de woorden van het meisje vulgair vinden, maar in het Frankrijk van de 21ste eeuw kunnen we niet accepteren dat sommige mensen haar daarom ter dood veroordelen.’

In het Frankrijk van de 21e eeuw mag je niet ter dood veroordeeld worden om zulke uitspraken. Marine Le Pen Kopstuk Front National

Abdallah Zekri, de voorzitter van de Franse moslimraad, heeft minder medelijden met Orioll. ‘Wie wind zaait, zal storm oogsten.’ Ook Nicole Belloubet, de Franse minister van Justitie, was in een eerste reactie weinig begripvol. In een radio-interview werd haar gevraagd wat het ergste was: een religie beledigen of iemand met de dood bedreigen? ‘In een democratie zijn doodsbedreigingen onaanvaardbaar. Maar de belediging van een religie is duidelijk een aanval op de gewetensvrijheid, en dat is ernstig’, reageerde ze.

Charlie Hebdo

Die uitspraak veroorzaakte opschudding en zo werd ook Belloubet even het mikpunt van nationale kritiek. Blasfemie en het al dan niet verbieden ervan ligt extreem gevoelig in Frankrijk sinds Franse moslimterroristen in 2015 een dodelijke aanslag pleegden op het satirische weekblad Charlie Hebdo.