Milanees Operahuis Scala weigert Saoedische miljoenen

Het Scala bindt in na enorm protest. Veel Italianen vinden het een schande dat het prestigieuze operahuis geld zou aannemen van een land dat op grote schaal mensenrechten schendt.

Het operahuis Scala, een van de bekendste ter wereld, wil dan toch geen geld aannemen van Saoedi-Arabië. Dat heeft de burgemeester van Milaan en de voorzitter van Scala Giuseppe Sala gezegd. 'We hebben unaniem beslist het geld terug te geven. Het is nu niet mogelijk deze weg in te slaan.'

Begin maart maakte de directeur van het Scala Alexander Pereira bekend dat het operahuis een deal met de Saoedi's had gesloten. Die wilden in vijf jaar tot 15 miljoen euro in het Scala investeren, 3 miljoen euro per jaar. In ruil zou de Saoedische minister van Cultuur een zitje krijgen in de raad van bestuur. De Saoedi's hadden al een eerste schijf van 3 miljoen euro op een aparte rekening gestort.