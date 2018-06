Minder Europees geld voor Belgische boeren

België krijgt vanaf 2021 5 procent, of 220 miljoen euro, minder Europese landbouwsubsidies. In projecten voor plattelandsontwikkeling wordt zelfs 15 procent geschrapt.

Eerder deze week werd bekend dat België van 2021 tot 2027 evenveel regionale en sociale subsidies zal krijgen als in de lopende budgetperiode. Maar die lijn wordt niet doorgetrokken in de Europese landbouwsubsidies. De Europese Commissie preciseert vrijdag de details van de landbouwhervorming. België zal het met 220 miljoen euro minder moeten doen.

In die zeven jaar moet België het met net geen 4 miljard euro doen. In de directe inkomenssteun voor de boeren, die nog altijd het gros vormt van de landbouwsteun in Europa, blijft de daling beperkt tot 5 procent.

In de fondsen voor plattelandsontwikkeling wordt 15 procent gekort. België zet fel in op plattelandsontwikkeling, met fietsknooppunten, hoevevakantieverblijven of projecten die de mobiliteit in landelijke gebieden verbeteren, zoals de fietsbib in Tielt.

Jammer

Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) vindt de knip in de landbouwsubsidies jammer, ‘zeker in tijden van handelsoorlogen en een moeilijke geopolitieke situatie’. Toch ziet hij pluspunten in de nieuwe steunregels.

Zo krijgen lidstaten meer in de pap te brokken. België zal niet alleen voor plattelandsontwikkeling, maar voortaan ook voor directe inkomenssteun een strategisch plan indienen en daarbij eigen accenten kunnen leggen, bijvoorbeeld om de jonge boeren te ontzien.

Europa wil een geleidelijke vermindering van de steun per hectare landbouwgrond en een maximumgrens van 60.000 euro. Die herverdeling speelt vooral de kleinere en middelgrote boeren in de kaart.

Hernationalisering

Bovendien worden de voorwaarden waaraan de Europese steun verbonden is, opgewaardeerd en ook dat biedt potentieel voor de Vlaamse landbouwer, meent Vandenkendelaere. Belgische boeren voldoen nu al voor 98 procent aan de strenge eisen en milieuvoorwaarden. ‘Ons land kan een voorloper worden in duurzame landbouw, maar daar moet wel een duurzaam inkomen tegenover staan,’ waarschuwt Vandenkendelaere.