Minitop haalt grootste angels uit migratietwist

7. Verder werken aan 'ontschepingsplatformen'

De EU-landen rond de Middellandse zee, ook Malta, zetten solidariteit op met Italië. Ze zijn bereid om de last van Italië mee te helpen verlichten. Ze steunen ook het plan om te onderhandelen met Noord-Afrikaanse landen over het ontmoedigen van mensensmokkel. De idee van platformen of centra aan de grenzen maar ook buiten de Europese Unie wordt verder onderzocht. Er zijn immers nog veel vragen die openblijven.De Franse president Macron benadrukte in Brussel de nood aan eerbied voor de Europese waarden en de mensenrechten. 'We mogen nooit vergeten wie we zijn en waar we vandaan komen,' aldus Macron. Europa gaat beter samenwerken met de landen van Noord-Afrika voor het stremmen van de vluchtelingenstroom. Die externe akkoorden kosten geld. Merkel riep de overige leiders op de tweede schijf van 3 miljard euro in het kader van de migratiedeal met Turkije te honoreren. In het beloofde Trustfonds voor het aanpakken van de grondoorzaken van migratie in Afrika, zit een gat van 1,2 miljard euro. Europa krijgt intussen steun van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR voor het opzetten van regionale 'ontschepingsplatformen' langs de Afrikaanse kust. Ook Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk nam, op vraag van Juncker, de idee van dergelijke ontschepingsplatformen op in zijn ontwerpconclusies van de EU-top.

Vincent Cochelet, coördinator van UNHCR voor het Middellands zeegebied, wil die platformen opzetten in nauw overleg met de Afrikaanse landen. Op die platforms zouden economische migranten snel gescheiden worden van wie asiel verdient en doorgestuurd: de asielzoekers naar centra van waaruit ze een nieuwe thuis krijgen; de afgewezen asielzoekers naar transitkampen of hun eigen land. In die kampen, zoals er al bestaan in Niger, kunnen ze dan opleiding krijgen of zich herintegreren.