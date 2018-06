Minitop migratie start in mineur

Zestien EU-leiders zijn in het Berlaymontgebouw in Brussel bijeen voor een minitop over migratie, met weinig hoop op een snelle doorbraak.

EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker organiseerde de minitop op vraag van de Duitse kanselier Angela Merkel. Zij kreeg van haar Beierse zusterpartij CSU tijd tot eind deze maand om een Europese oplossing te vinden voor het migratieprobleem. Zo niet begint minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer met controles aan de grenzen met andere EU-landen.

Dergelijke interne grenscontroles, zonder coördinatie of overleg, dreigen het Schengenverdrag voor vrij verkeer binnen Europa volledig op te blazen. De uitnodiging was aanvankelijk gericht aan een beperkt aantal landen, maar onder meer de Benelux-ministers vroegen ook aanwezig te mogen zijn. Daardoor zitten nu zestien regeringsleiders rond de tafel.

Geen formele beslissingen

Dat format bemoeilijkt het overleg. Het zorgt er bovendien voor dat geen enkele formele beslissing genomen kan worden. Die moet er immers komen op de Europese top van volgende donderdag in Brussel. Een voorafname van de conclusies door een beperkte groep landen zou de zo al troebele sfeer in het Europees migratiedebat nog meer bemoeilijken.

De landen van de Visegrad, Polen, Hongarije, Slovakije en Tsjechië, blijven ostentatief weg van de minitop. Zij weigeren elke vorm van opgedrongen solidariteit in de asielcrisis.

Bij het begin van de vergadering beklemtoonden de meeste EU-leiders dan ook dat het om een 'werkvergadering' gaat. Dit moet een nuttige bijeenkomst worden, beklemtoonde premier Charles Michel. Conclusies komen er niet. Zelfs de organisator, Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, zal geen persconferentie geven na afloop.

Moeilijke evenwichtsoefening

De minitop en de Europese top van volgende week wordt een moeilijke evenwichtsoefening. Er zijn eigenlijk afspraken nodig op drie niveaus: samenwerking met de landen van waaruit vluchtelingen vertrekken en de transitlanden; veel strengere controles aan de buitengrenzen om economische migranten te weren; en interne afspraken binnen Europa zodat asielzoekers niet in meerdere landen hun geluk proberen.

Elk land heeft immers aparte verwachtingen over wat Europa moet doen: frontlijnstaten als Italië eisen meer hulp en solidariteit bij het inperken van migratie over zee; Duitsland en Frankrijk willen secundaire migratie aanpakken, het asielshoppen binnen de Europese Unie; en Oostenrijk eist stevige controles aan de Europese buitengrenzen.

Finaal akkoord onhaalbaar binnen de week

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz erkende bij zijn aankomst dat een finaal akkoord over die elementen ook op de Europese top van eind volgende week niet haalbaar is. Hij ziet wel 'substantiële vooruitgang' mogelijk, uiterlijk tegen de informele Europese top van 20 september in Salzburg.

Kanselier Merkel rekent er wel op snel bilaterale of multilaterale akkoorden te kunnen sluiten met onder meer Italië. Zij wil migranten kunnen terugsturen die zich al registreerden in bijvoorbeeld Italië bij hun aankomst in Europa. Die bilaterale akkoorden moeten het gat opvullen tot er een Europese aanpak is aangenomen.

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz beklemtoont dat 'het gemeenschappelijke doel een inperking van migratie' is. Oostenrijk wil de Europese grenswacht Frontex versterken tot een heuse grenspolitie. Kurz wil ook het mandaat van Frontex verruimen, zodat die ook buiten de Europese Unie ingezet kan worden.

Grenzen dicht

Hoe moeilijk het overleg wordt, bleek al bij de grote accentverschillen bij de start van de meeting. De Italiaanse premier Giuseppe Conte legt in Brussel een 'nieuwe migratiestrategie op meerdere niveaus' op tafel in Brussel.

De plicht om mensen te redden kan geen verplichting zijn om alle aanvragen te verwerken, argumenteert Conte. Italië wil daarom dat migranten verplicht gespreid worden en naar kampen in andere EU-landen gestuurd. Lidstaten die weigeren, zouden gesanctioneerd moeten worden. Italiê zet die eis kracht bij door steeds meer schepen met migranten te weigeren om aan te meren in Italiaanse havens.

Quota voor economische migranten liggen erg moeilijk in Europa. Het was al bijna onmogelijk om in 2015 afspraken te maken over de spreiding van vluchtelingen. De huidige politieke impasse in het migratiedebat gaat terug op dit spreidingsplan.

Meer kampen in Europa?

Conte staat minder geïsoleerd dan vermoed. De Spaanse premier Pedro Sanchez pleitte zaterdag samen met de Franse president Emmanuel Macron voor de oprichting van gesloten centra in de Europese Unie waar nieuwe migranten gescreend worden. Wie recht heeft op asiel zou dan gespreid worden over de EU. Wie opvang weigert, zou gesanctioneerd worden.

We mogen nooit vergeten wie we zijn en waar we vandaan komen. Emmanuel Macron Frans president

De Franse president Emmanuel Macron benadrukte zondag wel dat het bij migratie in de eerste plaats om een politieke crisis gaat in Europa. Hij pleit voor een oplossing met alle lidstaten of een groep landen die vooruit willen. Het belangrijkste daarbij is volgens Macron eerbied voor de Europese waarden en de mensenrechten: 'We mogen nooit vergeten wie we zijn en waar we vandaan komen.'

Concreet betekent dit dat migrantenkampen de hoogste normen inzake mensenrechten moeten eerbiedigen. Geen 'afschrikkingskampen' voor afgewezen asielzoekers dus op Europese bodem, zoals Denemarken en Oostenrijk samen overwegen in de Balkan.

'Platformen' in Noord-Afrika

Europa krijgt intussen steun van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR voor het opzetten van regionale 'ontschepingsplatformen' langs de Afrikaanse kust. Ook Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk nam, op vraag van Juncker, de idee van dergelijke ontschepingsplatformen op in zijn ontwerpconclusies van de EU-top.

Vincent Cochelet, coördinator van UNHCR voor het Middellands zeegebied, wil die platformen opzetten in nauw overleg met de Afrikaanse landen. Op die platforms zouden economische migranten snel gescheiden worden van wie asiel verdient en doorgestuurd: de asielzoekers naar centra van waaruit ze een nieuwe thuis krijgen; de afgewezen asielzoekers naar transitkampen of hun eigen land. in die kampen, zoals er al bestaan in Niger, kunnen ze dan opleiding krijgen of zichh herintegreren.

Cochetel vergelijkt deze oplossing met wat bestond in de jaren zeventig bij de crisis met bootvluchtelingen in Zuidoost-Azië. De Noord-Afrikaanse landen moeten de ontscheping goedkeuren, zo zei hij in een interview met AFP, en laten daarmee toe dat hun grondgebied gebruikt wordt voor transit. Ze worden dus niet noodzakelijk gebonden door alle beslissingen die volgen op de ontscheping.