Mogelijk tientallen doden bij instorting brug Genua

Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het in een eerste officiële balans over 11 dodelijke slachtoffers.. Volgens de krant La Repubblica, die zich baseert op de hulpdiensten, is er zelfs sprake van 'tientallen doden'. Ook het hoofd van de lokale ambulancedienst heeft het over 'dozijnen doden'. De FOD Buitenlandse Zaken in ons land laat weten dat het nog te vroeg is om te achterhalen of er landgenoten betrokken zijn. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) verblijft momenteel in Italië.