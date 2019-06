Moment van de waarheid voor exit Reynders naar Raad van Europa

Didier Reynders heeft een sterke indruk nagelaten als kandidaat voor een topjob bij de Raad van Europa. Toch is niet zeker dat hij het haalt.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is dan wel informateur, met zijn hoofd zit hij in Straatsburg. Maandag zakt hij naar daar af, want woensdag beslissen de 324 leden van de Raad van Europa in een geheime stemming wie de nieuwe nummer één wordt. Het gaat nog tussen Reynders en de Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Marija Pejcinovic Buric. Wie een volstrekte meerderheid haalt, wordt vanaf 1 oktober de nieuwe secretaris-generaal. Die verdient jaarlijks 321.000 euro, vrijgesteld van belastingen. Dat is meer dan het loon van premier Charles Michel (MR).

De Raad van Europa heeft nood aan een sterke leider, die orde op zaken kan stellen. Stefaan vercamer CD&V-lid Raad van Europa

Reynders heeft bij de voorstelling van zijn kandidatuur een sterke indruk nagelaten, zegt zowel Alde-fractieleider Rik Daems (Open VLD) als EVP-raadslid Stefaan Vercamer (CD&V). De Franstalige liberaal weet duidelijk waar hij heen wil met de Raad van Europa, die de voorbije jaren veel van zijn pluimen heeft gelaten. ‘De Raad van Europa heeft nood aan een sterke leider, die orde op zaken kan stellen en de organisatie weer slagkracht geeft’, zegt Vercamer. Volgens hem maakt de 60-jarige Reynders met zijn vele kilometers op de teller evenveel kans als Buric, die veel lichter weegt.

Machtsverhoudingen

Al is het niet gezegd dat de sterkste kandidaat het haalt. Soms gaat de voorkeur naar een zwakkere figuur. En er zijn de politieke machtsverhoudingen. Zo mag worden verwacht dat de EVP-fractie, die ook in de Raad van Europa de grootste is, achter de kandidatuur staat van Buric, die van christendemocratische signatuur is. Al is de EVP-fractie in de Raad van Europa heel verdeeld en is de discipline niet zo groot, merkt Vercamer fijntjes op.

‘Er spelen veel dynamieken, die de uitkomst onvoorspelbaar maken’, zegt Daems. De stemming in de Raad van Europa heeft wat weg van die van het Eurosongfestival, waar buren en bevriende landen elkaar ‘twelve points’ toekennen. De Oostbloklanden vormen een nieuw en hecht blok, waardoor hun kandidaten doorgaans hoog eindigen. De Kroatische Buric kan naar verluidt ook rekenen op de steun van de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Visegrad-landen. En ze staat geboekstaafd als pro-Russisch.

Rusland

Dat laatste kan zwaar doorwegen bij de stemming over de secretaris-generaal, want voorafgaand bespreekt de Raad van Europa maandag en dinsdag een rapport over Rusland. Na de annexatie van de Krim zijn de Russische leden hun stemrecht kwijtgespeeld. Daardoor draagt Rusland ook niet meer bij tot de financiering van de Raad van Europa en is het niet meer gebonden door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).