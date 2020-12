Mondmaskersaga drijft Duitse kanselierskandidaat in het nauw

De Duitse deelstaatpremier Armin Laschet en zijn zoon Joe - een influencer en 'de Ryan Gosling van Noordrijn-Westfalen' - liggen onder vuur omdat ze voor de aankoop van mondmaskers en beschermkledij een bedrijf voorrang zouden hebben gegeven.

‘Ik zei tegen Joe dat hij mijn telefoonnummer maar aan zijn vader moest geven.’ Met een terloopse opmerking in een interview met de krant Rheinische Post bond Christian von Daniels, de CEO van het modebedrijf Van Laack, eind november onbedoeld de kat de bel aan. Sindsdien voert de oppositie in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen de druk op de regering op.

De Joe waarvan sprake is Joe - Johannes - Laschet, de zoon van deelstaatpremier Armin Laschet van de christendemocratische CDU. De steen des aanstoots voor de oppositie, de sociaaldemocraten van de SPD voorop, is de bestelling van mondmaskers en beschermkledij die Noordrijn-Westfalen voor tientallen miljoenen euro's plaatste bij Van Laack.

De regering deed die bestelling deels zonder aanbesteding, waardoor andere leveranciers de kans niet kregen om in te tekenen. Hoewel Laschet opwierp dat het om een noodtoestand ging en volgens von Daniels geen enkel ander bedrijf een opdracht van dergelijke omvang aankon, trok de regering deze week een deel van de bestelling in, een order van 1,25 miljoen mondmaskers ter waarde van bijna 2 miljoen euro.

Dat Armin Laschet von Daniels contacteerde op voorspraak van zijn zoon, die al jaren met von Daniels samenwerkt en deels door zijn bedrijf betaald wordt, is voor de oppositie extra politieke munitie. De mondmaskerproductie legt Van Laack bovendien geen windeieren: het bedrijf verdubbelde dit jaar zijn omzet. Het geeft de deal volgens SPD-voorzitter Norbert Walter-Borjans 'op zijn minst een bijsmaak'. De partij eist dat de samenwerking onderzocht wordt. Zoon Laschet wuift de beschuldigingen weg. 'Ik heb hiervoor geen cent ontvangen', is hij stellig.

Laschet bracht die boodschap niet toevallig via Instagram. De blogger en mode-influencer heeft op het sociale medium bijna 100.000 volgers en is een populaire societyfiguur. Duitse media betitelen hem met zin voor overdrijving als 'de Ryan Gosling van Noordrijn-Westfalen'. Laschet junior laat zich de protserige vergelijkingen graag welgevallen. 'Beter zo dan dat ze mij met Danny De Vito vergelijken', zei hij aan het Amerikaanse weekblad Time.

Vader Armin speelde handig in op de populariteit van zijn dandyeske zoon. 'Joe geeft me stijladvies', liet hij optekenen. 'Vooral als het over dassen gaat.' De mondmaskersaga drukt de Laschets, beiden fanatieke aanhangers van de Duitse vierdeklasser Alemannia Aachen, nu in het verweer. Laschet schiet met scherp op de oppositie. 'Dit is een lastercampagne. De beschuldigingen zijn laag en onfatsoenlijk.'

De episode is een nieuwe deuk in Laschets imago. De christendemocraat rijdt een brokkenparcours sinds het begin van de coronacrisis. Toen bij een zware uitbraak in de vleesfabriek Tönnies afgelopen zomer 1.500 werknemers besmet raakten, weigerde hij aanvankelijk zware maatregelen te nemen. Uiteindelijk plooide hij en voerde de regering in enkele districten een lockdown in. Laschet excuseerde zich ook al voor de toestand in woon-zorgcentra tijdens de eerste golf. 'Er zijn onherstelbare fouten gemaakt. We kunnen ons alleen excuseren.'