Mondmaskerschandalen schaden CDU op slechtst denkbare moment

Twee parlementsleden van de Duitse christendemocratische CDU/CSU nemen ontslag door schandalen over de aankoop van mondmaskers. Volgende week vinden in Duitsland de eerste deelstaatverkiezingen van dit jaar plaats.

De slechte nieuwstijding voor de CDU begon vorige vrijdag. Toen kondigde parlementslid Georg Nüßlein van de Beierse zusterpartij CSU zijn afscheid van de politiek aan. Zondag kwam het bericht dat ook Nikolas Löbel, een CDU-parlementslid uit Baden-Württemberg, uit de politiek stapt.

Het afscheid van beide politici is gedrenkt in dezelfde schandaalsfeer. Zowel Nüßlein als Löbel zou voor de aankoop van mondmaskers in het voorjaar van 2020 gelobbyd hebben voor specifieke bedrijven. Daarvoor zouden ze vergoedingen van respectievelijk 650.000 en 250.000 euro hebben opgestreken.

Corruptie

650.000 vergoeding Georg Nüßlein zou 650.000 euro hebben ontvangen om te lobbyen voor een bepaald mondmaskerbedrijf.

Nadat Der Spiegel had bekendgemaakt dat Nüßlein voor een bedrijf uit Frankfurt had gelobbyd bij onder meer de ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken, geleid door prominente CDU'ers als Jens Spahn en Horst Seehofer, opende het Openbaar Ministerie in München een corruptieonderzoek.

De vergoeding van 650.000 euro zou via een tussenpersoon op de rekening zijn beland van een bedrijf waarvan Nüßlein de directeur is. Hij ontkent de beschuldigingen, maar kondigde wel zijn afscheid aan als vicevoorzitter van de CDU/CSU-fractie in de Bondsdag. Nüßlein stopt met politiek, maar blijft wel parlementslid tot de federale parlementsverkiezingen in september.

Morele standaard

Löbel, een parlementslid uit Mannheim, zou 250.000 euro hebben gekregen voor zijn bemiddeling tussen een mondmaskerleverancier uit de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg en twee particuliere bedrijven. In tegenstelling tot Nüßlein ontkent Löbel de beschuldigingen niet. Hij verontschuldigde zich omdat hij 'de morele standaard die van een parlementslid verwacht wordt niet heeft nageleefd'.

Wie aan persoonlijke verrijking doet, is geen vertegenwoordiger van het volk en moet het parlement onmiddellijk verlaten. Armin Laschet CDU-voorzitter

Dat hij zich net als Nüßlein net voor de parlementsverkiezingen in september zou terugtrekken uit de politiek, volstond niet voor de nieuw verkozen CDU-voorzitter Armin Laschet. In een statement eiste die het onmiddellijke vertrek van Löbel. 'Alle politici halen alles uit de kast om ons land door deze crisis te loodsen', zei Laschet. 'Wie aan persoonlijke verrijking doet, is geen vertegenwoordiger van het volk en moet het parlement onmiddellijk verlaten.'

Ook Markus Söder, de voorzitter van de Beierse CSU, sprak straffe taal. 'Iedereen die hierbij betrokken is, moet voor zijn eigen deur vegen en de nodige consequenties aan zijn acties verbinden', tweette hij. 'Als dat niet gebeurt, brokkelt het geloof in de politiek verder af.' Maandag maakte Löbel bekend zijn mandaat per direct op te geven.

Verkiezingen

De mondkapjessaga komt voor de Duitse christendemocraten op het slechtst denkbare moment. Zondag wordt in de deelstaten Baden-Württemberg en Rijnland-Palts het verkiezingsjaar op gang getrapt. Het vertrouwen dat de CDU bij de bevolking heeft gewekt dankzij de manier waarop de coronacrisis werd beheerd, kan door de schandaaltjes een flinke knauw krijgen.