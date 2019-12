Moord op journaliste nekt Maltese premier

Nadat de druk stilaan onhoudbaar geworden was, beloofde Joseph Muscat zondagavond op te stappen. Zijn entourage wordt genoemd in het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Galizia.

De Maltese premier Muscat stapt op omdat zijn naaste omgeving almaar nauwer betrokken lijkt bij de moord op journaliste Daphne Galizia in 2017. Hoewel de druk groot was om meteen af te treden, kondigde hij zondag aan dat hij pas op 12 januari ontslag neemt als partijleider en 'een paar dagen later' als premier. Eerder op de dag waren duizenden Maltezen voor de zoveelste keer op straat gekomen om zijn aftreden te eisen.

Het onderzoek naar de moord op de 53-jarige journaliste bereikte de voorbije week stilaan zijn ontknoping, na twee jaar aanmodderen. Galizia stierf in oktober 2017 toen een autobom ontplofte in haar kleine Peugeot. De onderzoeksjournaliste - die door haar ijver bekendstond als de 'one woman WikiLeaks' - onderzocht corrupte politici en zakenlui in Malta en had net een reeks controversiƫle onthullingen over Maltese politici gedaan.

Ze trok ook de aandacht met een blogpost over een mysterieus bedrijf, 17 Black Limited, dat contacten met het politieke establishment onderhield.

Loslippige taxichauffeur

In december 2017 werden drie mannen opgepakt die de bom onder haar auto zouden hebben geplaatst, maar de opdrachtgevers voor de moord bleven buiten schot. Pas twee weken geleden kwam vaart in de zaak, toen een taxichauffeur werd gevat die belastende geluidsopnames over de moord zou bezitten.

Schermvullende weergave Actievoerders herdenken journaliste Daphne Caruana Galizia door haar foto omhoog te houden tijdens straatprotesten. ©REUTERS

In ruil voor amnestie beloofde hij de opdrachtgevers van de moord te identificeren. Niet veel later lichtte de politie de bekende zakenman Yorgen Fenech van zijn luxejacht, net voor hij het land kon ontvluchten.

Volgens politiebronnen is Fenech het brein achter de moord. Journalisten die zich na Galizia's dood vastbeten in haar dossiers brachten eerder al aan het licht dat hij de man achter 17 Black Limited is. Hij zou het vehikel gebruikt hebben om smeergeld te betalen aan Muscats toenmalig minister van Energie Konrad Mizzi en zijn stafchef Keith Schembri als dank voor een vergunning om een energiecentrale van 450 miljoen euro te bouwen.

Zaterdag werd de zakenman officieel in beschuldiging gesteld. Zijn vraag om amnestie in ruil voor informatie over de moord werd afgewezen.

Hoogste regionen

Met Fenech bereikte het onderzoek ook de regionen van de premier. Schembri werd opgepakt en ondervraagd, Mizzi - die intussen minister van Toerisme is - nam ontslag en minister van Economie Chris Cardona zette zichzelf op non-actief. Allen ontkennen iets met de moord te maken te hebben.