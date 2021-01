Moordenaar Duitse politicus Walter Lübcke krijgt levenslang

Een rechtbank in Frankfurt heeft Stephan Ernst donderdag veroordeeld tot levenslang voor de moord op de Duitse christendemocratische politicus Walter Lübcke.

De 65-jarige Lübcke werd op 2 juni 2019 rond 00.30 uur zwaargewond aangetroffen op het terras van zijn woning in Wolfhagen-Istha, in de Duitse deelstaat Hessen. Hij was van dichtbij door het hoofd geschoten en stierf kort daarna. Volgens het openbaar ministerie ging het om een extreemrechtse aanslag.

Dader Stephan Ernst kwam in het verleden al vaker met justitie in aanraking wegens racistisch geweld en rechtsextremisme. Nadat hij lang tegenstrijdige verklaringen had afgelegd, bekende hij dat hij Lübcke vermoordde.

Vanwege de ernst van de feiten moet Ernst wellicht minstens 15 jaar achter de tralies. De rechtbank heeft het recht om de 47-jarige extreemrechtse activist nog langer in preventieve hechtenis te houden.