Moskou gruwt van plannen voor VS-basis in Polen

Polen is vragende partij voor een permanente basis van het Amerikaanse leger in het land. Tot afgrijzen van Rusland, dat waarschuwt voor instabiliteit in Europa.

De Poolse regering is bereid tot 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) op tafel te leggen voor de bouw van een Amerikaanse militaire basis. Dat blijkt volgens de Poolse media uit een voorstel van het ministerie van Defensie. De autoriteiten in Warschau weigerden het nieuws te bevestigen maar welingelichte bronnen lieten het persagentschap Reuters weten dat er inderdaad plannen zijn voor een permanente Amerikaanse legerbasis.

Deze expansionis tische acties leiden natuurlijk tot Rus sische tegenacties. Dmitri Peskov Woordvoerder Kremlin

Het nieuws lokte een giftige reactie uit van Rusland, dat waarschuwde dat de sluipende uitbreiding van de NAVO ‘de veiligheid en stabiliteit op het continent’ onder druk zet. ‘Deze expansionistische acties leiden natuurlijk tot Russische tegenacties om het evenwicht te herstellen dat telkens wordt verstoord’, zei Dmitri Peskov, de woordvoerder van president Vladimir Poetin.

Krim

Polen sloot zich in 1999, samen met Hongarije en Tsjechië, aan bij de NAVO. Later volgden nog andere landen van het voormalige oostblok, waaronder de drie Baltische ex-Sovjetrepublieken. Volgens Poetin gingen de Verenigde Staten, die het militaire bondgenootschap de facto leiden, met de uitbreiding regelrecht in tegen de afspraken die waren gemaakt na de val van het IJzeren Gordijn in 1989.

De conservatieve regering in Warschau heeft zich echter ontpopt als een van de trouwste bondgenoten van de VS in Oost-Europa. Dat heeft veel te maken met de toenemende Russische agressie in de regio. Vooral de brutale annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim in 2014 joeg de Polen de stuipen op het lijf. Ook voor de NAVO was het een keerpunt. De alliantie verhoogde de militaire aanwezigheid in Polen en de Baltische staten.

Trump

De Poolse regering zette de jongste jaren ook vaart achter de modernisering van het leger. Eind maart schopte het land nog tegen het zere been van het Kremlin door 3,8 miljard dollar uit te trekken voor de aankoop van een Amerikaans luchtafweersysteem. Polen is ook een van de weinige NAVO-lidstaten die 2 procent van het bruto binnenlands product spenderen aan defensie, een norm die de Amerikaanse president Donald Trump na aan het hart ligt.