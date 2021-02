Moskou zet Europa voor schut

De Europese minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell kreeg vrijdag een fikse bolwassing in Moskou: Europa is onbetrouwbaar, schendt de mensenrechten en verspreidt leugens over Aleksej Navalny, klonk het. Als klap op de vuurpijl werden drie Europese diplomaten uitgewezen.

Josep Borrell wist dat het officiële bezoek aan zijn Russische collega Sergej Lavrov geen plezierreis zou worden, want hij kwam zijn ongenoegen melden over de opsluiting van oppositieleider Aleksej Navalny en over het geweld tegen vreedzame betogers.

De relaties zitten 'op een dieptepunt' erkende Borrell tijdens een persconferentie met Lavrov. Het persmoment baadde in een hallucinante sfeer. Borrell - en daarmee ook de Europese Unie die hij vertegenwoordigt - kreeg een berg verwijten naar het hoofd gegooid. Dat Europa een onbetrouwbaar partner is, dat Rusland in tegenstelling tot Europa geen traangas gebruikt bij protesten, en dat in Europa - toch zeker in Catalonië - de rechtspraak politiek gemotiveerd is.

Lavrov kruidde zijn frontale aanval op Borrell en de 'onaanvaardbare Europese arrogantie' met behoorlijk wat fake news: dat de Russische dokters geen spoor van vergiftiging konden vinden in het lichaam van Navalny, toen hij vorig jaar op weg naar Moskou onwel werd en aan de dood ontsnapte. De oppositieleider verbleef maanden in Duitsland, waar hij revalideerde van een gifaanval die bijna zeker het werk is van Russische geheime diensten.

Borrell liet het van zich afglijden. Alleen voor het Russische coronavaccin Spoetnik V - dat een probate verdediging biedt tegen besmetting en ziekte - had de EU-buitenlandchef superlatieven, en felicitaties voor de onderzoekers. In Brussel groeide vrijdag de kritiek dat Borrell nauwelijks weerwerk gaf. Hij toog evenmin naar de gevangenis waar Navalny wordt vastgehouden.

Hoe diep het water is tussen Europa en Moskou, bleek kort na het persmoment van Lavrov en Borrell: drie Europese diplomaten - uit Duitsland, Polen en Zweden - moeten Rusland verlaten omdat ze een protestbetoging zouden hebben bijgewoond tegen de gevangenzetting van Navalny. En dat is niet verenigbaar met het diplomatieke statuut dat de drie genieten.