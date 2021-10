Moskou zet gas in als wapen tegen pro-westers Moldavië

De Russische gasreus Gazprom heeft de pro-westerse regering in Moldavië zwaar onder druk gezet. In ruil voor nauwere banden met Moskou zou het land een fikse korting krijgen op zijn gasfactuur.

De Moldavische regering riep vorige week de noodtoestand uit om de gascrisis in het land te bedwingen. Dat gebeurde nadat het contract met leverancier Gazprom was afgelopen. Onderhandelingen over een nieuw contract liepen de voorbije dagen vast, onder meer door de prijs. Gazprom zegt de kraan dicht te draaien als tegen december geen contract is getekend.

De Russische gasreus onderhandelde volgens de Britse zakenkrant krant Financial Times met het mes op tafel. Hij beloofde de gastoevoer naar Moldavië te herstellen tegen een lagere prijs. Maar dan moest de pro-westerse regering van president Maia Sandu de toenadering tot de Europese Unie opgeven, bijvoorbeeld door de vrijhandelsdeal met de EU af te zwakken.

Er is geen politieke motivatie en er kan er ook geen zijn. Dmitri Peskov Woordvoerder Vladimir Poetin

Het Kremlin ontkende woensdag dat het via Gazprom politieke druk had willen uitoefenen. 'Er is geen politieke motivatie en er kan er ook geen zijn', zei woordvoerder Dmitri Peskov. Volgens hem waren de onderhandelingen met Moldavië zuiver commercieel.'Er is een vraag naar gas, er is een commercieel aanbod en er is een voorstel voor korting.'

Politiek wapen

Niet voor het eerst wordt Rusland ervan beschuldigd zijn dominante positie op de gasmarkt te gebruiken als politiek wapen. In de winter van 2005-2006 sneed Gazprom als eens de levering van aardgas naar Europa af na een dispuut met Oekraïne, een strategisch transitland. De onderbreking viel niet toevallig samen met de Oekraïense toenadering tot de EU.

Moskou is zijn hoede voor de Europese inmenging in zijn achtertuin. Moldavië kwam eind vorig jaar in het vizier toen de pro-Europese Maia Sandu de presidentsverkiezingen won. De 49-jarige econome versloeg met gemak haar rivaal Igor Dodon, die de openlijke steun van Moskou had. In juli won Sandu's Partij van Actie en Solidariteit (PAS) de parlementsverkiezingen.

Liberalisering energiemarkt

Het aantreden van een pro-westerse regering opende de weg voor hervormingen, waarmee Moldavië aansluiting hoopt te vinden bij Europa. De prioriteit van Sandu en co. lag bij de strijd tegen de diep ingesleten corruptie. Met de EU werden ook afspraken gemaakt over voordelige handelsvoorwaarden en een liberalisering van de Moldavische energiemarkt.

De Russen treffen het land op zijn zwakste punt, op het slechtst mogelijke moment. Moldavische onderhandelaar

Dat laatste was zeer tegen de zin van de Russen, die met Gazprom en dochterbedrijf Moldovagaz 's lands gasvoorziening helemaal in handen hebben. Na het aflopen van het contract in september schroefde Gazprom de toevoer naar Moldavië met een derde terug. De demarche viel samen met een crisis op de gasmarkt die de prijzen naar ongeziene hoogte joegen.

'De Russen treffen het land op zijn zwakste punt, op het slechtst mogelijke moment', zei een onderhandelaar aan Financial Times. Om de nood te lenigen kocht Moldavië begin deze week 1 miljoen kubieke meter gas in Polen. Het was een proefproject om de energievoorziening te diversifiëren. De regering in Chisinau vroeg ook steun bij buurland Oekraïne om de barre winter door te komen.