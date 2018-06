Motie van wantrouwen tegen Griekse premier Tsipras

De rechtse Griekse oppositie heeft donderdag een motie van wantrouwen ingediend tegen premier Alexis Tsipras uit onvrede met het akkoord over de nieuwe naam voor Macedonië. Dat akkoord is overigens al afgeschoten door de Macedonische president.

De oppositieleider Kyriakos Mitsotakis van de rechtse Néa Dimokratía had de motie ingediend omdat hij tegen het akkoord over de naamswijziging van het land Macedonië is. Het debat is donderdag gestart, maar een conclusie wordt pas zaterdagnamiddag verwacht.

Mitsotakis stelde dat het akkoord geen steun geniet in het parlement en noemde het 'ongekend in de Griekse grondwettelijke geschiedenis'. 'Een premier zonder een duidelijk parlementair mandaat is bereid om het land tot een realiteit te verplichten die niet te veranderen is.'

De coalitiepartner van Tsipras, de conservatieve Onafhankelijke Grieken, zei dat ze het akkoord niet aanvaarden maar de regering ook niet zullen doen vallen. Tsipras heeft maar een krappe meerderheid met 154 van de 300 zetels in de Griekse Vouli.

Bovendien is Tsipras' positie al wankel. In de peilingen is hij op achtervolgen aangewezen door de verplichte economische hervormingen en besparingen die Europa hem oplegde in ruil voor miljarden aan financiële steun. Het Griekse parlement keurde vandaag ook het laatste pakket aan maatregelen van het Griekse soberheidsprogramma goed, waarmee het recht heeft op nieuwe fondsen.

27 jaar

Dinsdag raakten Tsipras en zijn Macedonische collega Zoran Zaev het eens over de naamsverandering van Macedonië, dat Republiek Noord-Macedonië zou gaan heten. Het akkoord moet wel eerst door beide parlementen en een referendum in Macedonië goedgekeurd worden.

'Wij hebben een akkoord, een goed akkoord dat aan alle door Griekenland gestelde voorwaarden beantwoordt', zei Tsipras aan de Griekse staatstelevisie. 'Ik ben zeer gelukkig.'



Volgens Tsipras is het voorvoegsel 'Noord' noodzakelijk om het verschil duidelijk te maken tussen het land en de Griekse regio Macedonië. Over die naam woedt al 27 jaar een hevige discussie, nadat Macedonië zich vreedzaam afscheurde van het vroegere Joegoslavië in 1991.

Landverraad

Griekenland beschuldigt zijn noorderbuur ervan de 'hellenistische erfenis' van de Griekse provincie te stelen. De kwestie staat Macedonië nog altijd een toetreding tot de EU en de NAVO in de weg.

De deal kreeg meteen veel kritiek in beide landen. Op de voorpagina van een Griekse krant stond een afbeelding waarop Tsipras, de minister van Buitenlandse Zaken Nikos Kotzias en president Prokopis Pavlopoulos neergeschoten werden door een vuurpeloton wegens landverraad. Ook de Griekse minister van Defensie Panos Kammenos was gekant tegen het compromis.

Mijn standpunt is definitief en ik zal niet toegeven aan enige druk, chantage of bedreigingen Gjorge Ivanov Macedonische president

De Macedonische president Gjorge Ivanov verwierp woensdag het 'schadelijke' compromis. 'Mijn standpunt is definitief en ik zal niet toegeven aan enige druk, chantage of bedreigingen', zei Ivanov. Volgens hem is het naamsakkoord een persoonlijke deal tussen Tsipras en Zaev en heeft Griekenland alles gekregen wat het wou en Macedonië niets.