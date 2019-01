Muyters grijpt naast Europese voordracht als antidopingbaas

Muyters maakte begin januari zijn kandidatuur bekend voor het voorzitterschap van de wereldwijde antidopingwaakhond. Toen klonk het nog dat hij een goede kans maakte op de Europese voordracht, omdat de tegenkandidaten Banka en de Noorse kandidate Linda Helleland in een bitse strijd waren beland over hun houding rond het conflict tussen het WADA en Rusland. Muyters, die al 9 jaar zetelde in de 38-koppige Foundation Board van de organisatie, zou kunnen profiteren van een status als compromisfiguur.